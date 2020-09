Charlie Hebdo Cartoons: फ्रांस की व्यंग्य पत्रिका ‘चार्ली हेब्दो’ (Charlie Hebdo) ने 2015 के आतंकी हमले के बाद एक बार फिर पैगंबर मोहम्मद (Prophet Mohammed) का कार्टून प्रकाशित किया है. पत्रिका ने कहा कि ‘इतिहास को न तो दोबारा लिखा जा सकता और न ही मिटाया जा सकता.’ जनवरी 2015 में ‘चार्ली हेब्दो’ के कार्यालय पर हुए आतंकवादी हमले में 17 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें संपादकीय कार्यालय के 12 सदस्य और सभी तीनों हमलावर शामिल थे. इस्लामिक स्टेट समूह ने हमले की जिम्मेदारी ली थी. Also Read - Charlie Hebdo artist Renald Luzier wont draw Prophet Mohammad cartoons

पत्रिका ने उस हमले के मामले में पहली सुनवाई की पूर्व संध्या पर मंगलवार को यह घोषणा की. हमलावरों को हथियार और रसद मुहैया कराने के आरोपी 13 पुरुषों और एक महिला के खिलाफ बुधवार से सुनवाई शुरू होनी है. Also Read - Fresh attack in Paris, two cops hurt

इस सप्ताह कार्टून के साथ प्रकाशित संपादकीय में पत्रिका ने कहा कि हमलों के बाद उसने मोहम्मद का कार्टून प्रकाशित नहीं करने का फैसला लिया था, लेकिन मामले की सुनवाई शुरू होने के चलते जरूरी होने पर उसने ऐसा किया है. पत्रिका के डायरेक्टर लौरेंट रिस सौरीस्यू ने संपादकीय में लिखा है- ‘हम कभी झुकेंगे नहीं, कभी हार नहीं मानेंगे.’ Also Read - Charlie Hebdo shooting: IS attack on French magazine in pics

(इनपुट: भाषा)