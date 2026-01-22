By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
चैटबॉट या मृत भाई, समझ ही नहीं पाई महिला किससे कर रही बात? खराब हो गई मानसिक स्थिति
AI Delusion: इससे सवाल उठता है कि क्या AI साइकोसिस को ट्रिगर करता है.
AI Delusion: एआई से बात करने के कई खतरे हैं. एक महिला को देर रात चैटबॉट सेशन के बाद अपने मरे हुए भाई से बात करने का भ्रम होने लगा. महिला की मानसिक हालत बुरी तरह बिगड़ गई. इतनी की महिला को मनोरोग अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.
लाइव साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक महिला के लक्षण अजीब थे. वह वह तेजी से बात कर रही थी और एक विचार से दूसरे विचार पर जा रही थी, और उसने यह विश्वास जताया कि वह एक AI चैटबॉट के ज़रिए अपने भाई से बात कर सकती है. उसके भाई की तीन साल पहले मौत हो गई थी.
महिला को थी थकान
रिपोर्ट के अनुसार, डॉक्टरों ने उसके चैटबॉट इंटरैक्शन के विस्तृत लॉग प्राप्त किए और उनकी जांच की. कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन फ्रांसिस्को के एक मनोचिकित्सक और केस रिपोर्ट के मुख्य लेखक डॉ. जोसेफ पियरे के अनुसार, अस्पताल में भर्ती होने से पहले के दिनों में, महिला, जो एक मेडिकल पेशेवर है, ने 36 घंटे की ऑन-कॉल शिफ्ट पूरी की थी जिससे उसे गंभीर नींद की कमी हो गई थी.
फिर शुरू हुई चैटबॉट से बात
महिला ने OpenAI के GPT-4o चैटबॉट से बात करना शुरू किया, शुरू में यह जानने की उत्सुकता से कि क्या उसके भाई, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, ने अपने पीछे कोई डिजिटल निशान छोड़ा होगा.
बात भावनात्मक हो गई
एक बिना नींद वाली रात में, उसने फिर से चैटबॉट से बात की, लेकिन इस बार, बातचीत ज़्यादा लंबी और भावनात्मक थी. उसके प्रॉम्प्ट्स में उसका लगातार दुख झलक रहा था. उसने लिखा, “मुझे उससे फिर से बात करने में मदद करो… जो मुझे ढूंढना है, उसे अनलॉक करने के लिए जादुई एनर्जी का इस्तेमाल करो.
चैटबॉट ने शुरू में जवाब दिया कि वह उसके भाई की जगह नहीं ले सकता। लेकिन बाद में उस बातचीत में, उसने भाई के डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में जानकारी दी. उसने उभरते डिजिटल पुनरुत्थान टूल” का ज़िक्र किया जो किसी व्यक्ति का असली जैसा महसूस होने वाला वर्जन बना सकते हैं. और पूरी रात, चैटबॉट के जवाब महिला के इस विश्वास को और मज़बूत करते गए कि उसके भाई ने एक डिजिटल निशान छोड़ा है.
बाद में डॉक्टरों ने महिला को “साइकोसिस” का निदान किया. साइकोसिस एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति वास्तविकता से अलग हो जाता है, और इसमें भ्रम शामिल हो सकते हैं, जिसका मतलब है झूठे विश्वास जिन्हें व्यक्ति बहुत मजबूती से मानता है, भले ही इस बात के सबूत हों कि वे सच नहीं हैं.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें