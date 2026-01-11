  • Hindi
  • World Hindi
  • Children Hair Shaving Ceremonies Also Take Place In China And Taiwan Know Why Stones Coins Eggs Use In Rituals

भारत की तरह चीन-ताइवान में भी होता है बच्चों का मुंडन, जानें पत्थर, सिक्के और अंडों का क्या होता है इस्तेमाल

China Hair Shaving Ceremonies:नवजात शिशुओं के लिए 'बाल मुंडवाने' की रस्म में पत्थर, सिक्के, लाल अंडे इस्तेमाल होते हैं. यह इस बात का प्रतीक था कि बच्चा बुद्धिमान होगा.

Published date india.com Published: January 11, 2026 1:30 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
भारत की तरह चीन-ताइवान में भी होता है बच्चों का मुंडन, जानें पत्थर, सिक्के और अंडों का क्या होता है इस्तेमाल
(photo credit reuters, for representation only)

China Hair Shaving Ceremonies: सनातन में मुंडन की परंपरा है. यहां बच्चों का एक बार बाल मुंडवाना अनिवार्य है. पर क्या आपको मालूम है कि पड़ोसी देश चीन और ताइवान में भी बाल मुडंवाने की प्रथा है.

क्यों होता है पत्थर अंडों का इस्तेमाल

साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नवजात शिशुओं के लिए चीन की ‘बाल मुंडवाने’ की रस्म में पत्थर, सिक्के, लाल अंडे इस्तेमाल होते हैं. “बाल मुंडवाने” के दौरान पानी में 12 पत्थर, 12 सिक्के और 12 लाल अंडे रखे जाते हैं, जो बुद्धिमत्ता और भविष्य की सफलता का प्रतीक हैं.

पहले भौंहें भी मुंडवा दी जाती थीं

प्राचीन प्रथा में कभी-कभी बच्चों की भौंहें एक बहुत कुशल नाई द्वारा पूरी तरह से मुंडवा दी जाती थीं. माना जाता था कि यह परंपरा ‘बदकिस्मती, बुराई’ को दूर करती है.

कब होती थी यह रस्म

चीन और ताइवान में प्रचलित एक अनोखी लेकिन पारंपरिक “बाल मुंडवाने” की रस्म में नवजात शिशु का सिर तब मुंडाया जाता है जब वे लगभग एक महीने के होते हैं. इसके बाद उनके सिर पर अंडे की जर्दी और प्याज के रस का मिश्रण लगाया जाता है. लड़कों के लिए, आमतौर पर जन्म के 24वें दिन और लड़कियों के लिए, 20वें दिन या एक महीने पूरे होने पर बाल मुंडाए जाते थे.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source


बाल मुंडवाने की रस्म, जो पारंपरिक हान चीनी बच्चों के पालन-पोषण की प्रथाओं में निहित है. यह पश्चिमी हान राजवंश (206 ईसा पूर्व – 220 ईस्वी) से चली आ रही है और एक समय ताइवान में भी लोकप्रिय थी. अधिकांश क्षेत्रों में, पूरे महीने बाल कटवाने” का समारोह बच्चे की नानी के परिवार की ओर से आयोजित किया जाता है. वे उपहार तैयार करते हैं और जगह की व्यवस्था करते हैं, जबकि मामा आमतौर पर मेजबान होते हैं.

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.