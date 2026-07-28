बच्चों को मोबाइल देने से पहले पढ़ लें ये रिपोर्ट, हर माता-पिता का दिमाग घूम जाएगा

अमेरिका की एक नई रिसर्च में पाया गया है कि जिन बच्चों के पास अपना मोबाइल फोन था, उनके रीडिंग टेस्ट के नंबर औसतन कम आए. हालांकि टेस्ट के दौरान फोन सामने रखने या हटाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा. वैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चों को मोबाइल देने से पहले उसके इस्तेमाल पर जरूर ध्यान देना चाहिए.

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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (photo/AI)

आज के समय में कई बच्चे छोटी उम्र से ही मोबाइल फोन इस्तेमाल करने लगे हैं. माता-पिता को लगता है कि फोन से पढ़ाई में मदद मिलेगी या जरूरत पड़ने पर बच्चे से आसानी से संपर्क हो जाएगा. लेकिन अब अमेरिका में हुई एक नई रिसर्च ने ऐसी बात बताई है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. ये रिसर्च अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजिलिस (UCLA) के वैज्ञानिकों ने की है. इसमें तीसरी और छठी कक्षा के 106 बच्चों को शामिल किया गया. दरअसल वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि क्या टेस्ट के दौरान मोबाइल फोन बच्चों का ध्यान भटकाता है और उनकी पढ़ाई पर असर डालता है.

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शोध कराया बच्चों का रीडिंग टेस्ट

इसके लिए बच्चों से दो बार रीडिंग टेस्ट कराया गया. एक बार उनका मोबाइल उनके सामने रखा गया और दूसरी बार फोन उनसे दूर रख दिया गया. लेकिन दोनों बार बच्चों के नंबर लगभग एक जैसे आए. यानी टेस्ट के समय फोन सामने होने या न होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा. इसके बाद वैज्ञानिकों ने एक और चीज देखी. उन्होंने उन बच्चों के नंबरों की तुलना की, जिनके पास अपना मोबाइल था और जिनके पास मोबाइल नहीं था. यहां उन्हें बड़ा अंतर देखने को मिला. रिसर्च में पता चला कि जिन बच्चों के पास अपना मोबाइल फोन था, उनके रीडिंग टेस्ट के नंबर औसतन कम थे. वहीं जिन बच्चों के पास खुद का फोन नहीं था, उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया.

शोध में वैज्ञानिकों ने क्या कुछ बताया

यानी समस्या सिर्फ टेस्ट के समय फोन सामने होने की नहीं, बल्कि कम उम्र में अपना मोबाइल होने से भी जुड़ी हो सकती है. हालांकि वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि इससे यह साबित नहीं होता कि मोबाइल ही कम नंबरों की वजह है. ये सिर्फ एक संबंध दिखाता है. यानी जिन बच्चों के पास फोन था, उनके नंबर कम आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फोन ही इसकी एकमात्र वजह है. इसके पीछे दूसरी बातें भी हो सकती हैं. रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने यह भी देखा कि टेस्ट के समय ज्यादातर बच्चों के फोन पर कोई कॉल या नोटिफिकेशन नहीं आया. इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि नोटिफिकेशन की वजह से उनका ध्यान भटका.