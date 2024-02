Chile Forest Fire: चिली में जंगलों में तेजी से फैल रही है आग, 46 की मौत; मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका| VIDEO

साउथ अमेरिका के देश चिली के जंगलों में आग लग गई है, और वह तेजी से फैल रही है. चिली ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है. देश जंगल की आग पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहा है. अल जज़ीरा के अनुसार, कम से कम 46 लोगों की मौत हो गई. मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है.

शुक्रवार 2 फरवरी से लगी आग ने हजारों हेक्टेयर जंगलों को नष्ट कर दिया है. तटीय समुदायों पर आग लगने से उठे धुएं के घने बादल छा गए हैं. वहां के निवासियों को वीना डेल मार और वालपराइसो के केंद्रीय क्षेत्रों से घर खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.

चिली के राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक ने कार्रवाई की घोषणा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया, “जंगलों की आग पर काबू पाने में सभी बल तैनात हैं. स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए शनिवार को आपातकालीन सेवाएं बुलाई जाएंगी.

@MrMatthewTodd पर चिली के जंगलों में लगी आग का वीडियो शेयर किया गया. इसमें एक महिला रो रही है.

देखें वीडियो-

Women crying in distress as homes burn in Chile’s unprecedented wildfires. At the same time across social media people post smug pictures of yet another flight and TV shows relentlessly promote flying for holidays and competitions. We are genuinely in the grip of madness. pic.twitter.com/WUPXp7G9Cb

— Matthew Todd 🌏🔥 (@MrMatthewTodd) February 4, 2024