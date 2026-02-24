कुदरत का खेल कितना कठोर! गैस टैंकर पलटते ही श्मशान में बदल गया पूरा हाईवे, दिल दहला देगा Video

Chile Highway Gas Tanker Explosion: चिली के सैंटियागो में गैस कंपनी 'गैस्को' का एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलटने के बाद 50 से अधिक गाड़ियां जलकर खाक हो गईं और आग आसपास की इमारतों तक फैल गई. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा घटना का वीडियो किसी हॉरर फिल्म के मंजर जैसा है.

Chili highway gas tanker explosion
चिली में गैस टैंकर पलटने से 50 गाड़ियां लोहे के ढेर में बदल गई.

Chile Santiago Highway Gas Tanker Explosion: चिली की राजधानी सैंटियागो से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है. एक पल की चूक और अनियंत्रित रफ्तार ने हसंते-खेलते हाईवे को मौत के मैदान में बदल दिया. लिक्विड गैस से भरा एक टैंकर जब पलटा, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले ही पल वहां आग का ऐसा तांडव मचेगा जिसे देख रूह कांप जाए.

मौत बनकर आया गैस का बादल

यह दिल दहला देने वाला हादसा बीते गुरुवार की सुबह रेंका इलाके में हुआ. चिली की लोकल गैस कंपनी गैस्को का एक विशाल टैंकर जनरल वेलास्केज़ एवेन्यू पर जा रहा था. इसी दौरान ड्राइवर ने अचानक से अपना नियंत्रण खोया और ट्रक रेलिंग से टकराकर बीच सड़क पर पलट गया. पलटने के कुछ ही सेकंड के भीतर टैंकर से जहरीली गैस का सफेद घना धुआं निकलने लगा, जिसने पलक झपकते ही पूरी सड़क को अपनी चपेट में ले लिया.

धमाका और आग का गोला

सड़क पर चल रहे लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही गैस के उस बादल ने आग पकड़ ली. देखते ही देखते पूरा हाईवे नारंगी और काली लपटों से घिर गया. चश्मदीदों के मुताबिक, धमाका इतना जोरदार था जैसे कोई शक्तिशाली बम फटा हो. आग की लपटें एक किलोमीटर ऊपर तक उठती दिखाई दीं. लोग अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ियां छोड़कर भागने लगे, लेकिन आग की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई लोग उसकी चपेट में आ गए.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बयां किया खौफनाक मंजर

रिपोर्ट्स की मानें तो हादसे के पास रहने वाले लोगों ने बताया कि मंजर किसी कयामत से कम नहीं था. लोग बिना कपड़ों के, शरीर पर आग की लपटें लिए सड़क पर एंबुलेंस के लिए चिल्ला रहे थे. धमाके का असर 200 मीटर के दायरे तक महसूस किया गया. फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक हाईवे पर खड़ी 50 से ज्यादा गाड़ियां लोहे के ढेर में तब्दील हो चुकी थीं. हाईवे के किनारे स्थित इमारतों की खिड़कियां टूट गईं और वहां भी आग लग गई. वहीं, अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस हादसे में टैंकर ड्राइवर सहित 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है. अस्पताल में भर्ती 17 घायलों में से कई की हालत बेहद नाजुक है. गवर्नर क्लाउडियो ओरेगो ने बताया कि एक घायल व्यक्ति का शरीर 100 प्रतिशत तक जल चुका है, जिससे उसकी जान बचाने की कोशिशें चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं.

