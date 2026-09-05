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इंसानों की तरह चिंपैंजी के भी होते हैं अलग-अलग लहजे, वैज्ञानिकों ने बताया कैसे बदलती है उनकी आवाज

इंसानों की तरह चिंपैंजी के बोलने या आवाज निकालने का तरीका भी अलग-अलग हो सकता है. नई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पाया कि अलग समूहों में रहने वाले चिंपैंजी बड़े होने के साथ अलग तरह की आवाजें निकालने लगते हैं. इससे संकेत मिलता है कि उनका ‘लहजा’ सिर्फ जीन से तय नहीं होता, बल्कि सामाजिक माहौल और आसपास के वातावरण का भी उनकी आवाज पर असर पड़ता है.

Written by: Ikramuddin
Published: September 5, 2026, 8:05 PM IST
इंसानों की तरह चिंपैंजी के भी होते हैं अलग-अलग लहजे, वैज्ञानिकों ने बताया कैसे बदलती है उनकी आवाज
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

अक्सर देखा जाता है कि एक ही भाषा बोलने वाले लोगों का बोलने का तरीका अलग-अलग जगहों पर थोड़ा बदल जाता है. किसी की आवाज में खास लहजा होता है तो किसी के बोलने का अंदाज अलग होता है. अब वैज्ञानिकों ने पाया है कि कुछ ऐसा ही चिंपैंजी के साथ भी होता है. नई रिसर्च के मुताबिक चिंपैंजी की आवाज सिर्फ उनके जीन से तय नहीं होती, बल्कि वे जिस माहौल और समूह में बड़े होते हैं, उसका असर भी उनकी आवाज पर पड़ सकता है. यह अध्ययन क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के शोधकर्ताओं ने किया है. इसमें वैज्ञानिकों ने दो अलग-अलग जगहों पर रहने वाले चिंपैंजी के बच्चों की आवाज का अध्ययन किया. उन्होंने खास तौर पर छोटे चिंपैंजी की अलग-अलग आवाजों पर ध्यान दिया, जिनमें गुर्राने जैसी आवाज, हल्की रोने या शिकायत करने वाली आवाज और हंसने जैसी आवाज शामिल थी.

इंसानों के ‘एक्सेंट’ जैसा है मामला

शोधकर्ताओं ने देखा कि जैसे-जैसे चिंपैंजी के बच्चे बड़े होते गए, दोनों समूहों की आवाज में अंतर ज्यादा साफ दिखाई देने लगा. यानी शुरुआत में उनकी आवाज कुछ हद तक एक जैसी हो सकती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ उनके बोलने या आवाज निकालने का तरीका अपने समूह के हिसाब से अलग होने लगता है. इसे इंसानों के उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है. भारत में हिंदी बोलने वाला व्यक्ति दिल्ली में अलग लहजे में बोल सकता है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान में उसी भाषा का बोलने का अंदाज थोड़ा अलग हो सकता है. भाषा वही रहती है, लेकिन बोलने का तरीका बदल जाता है. वैज्ञानिकों को चिंपैंजी में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न दिखाई दिया. अलग-अलग समूहों में रहने वाले चिंपैंजी के बच्चों की आवाज में धीरे-धीरे ऐसे अंतर विकसित हुए, जिन्हें उनके समूह के खास ‘लहजे’ की तरह देखा जा सकता है.

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कुछ अंतर बचपन में ही दिखाई दिए

रिसर्च में यह भी पता चला कि चिंपैंजी की कुछ खास आवाजें बचपन में ही अलग दिखाई देने लगी थीं. वहीं कुछ दूसरे अंतर तब सामने आए जब वे थोड़े बड़े हुए और अपने आसपास के चिंपैंजी के साथ ज्यादा समय बिताने लगे. इससे वैज्ञानिकों को यह संकेत मिलता है कि चिंपैंजी की आवाज पूरी तरह जन्म से तय नहीं होती. उनके आसपास का सामाजिक माहौल और पर्यावरण भी उनकी आवाज को आकार देने में भूमिका निभा सकता है.

सिर्फ जीन ही तय नहीं करते आवाज

अब तक यह माना जाता रहा है कि चिंपैंजी की आवाज और उनके संवाद का तरीका काफी हद तक उनके शरीर और आनुवंशिक गुणों से तय होता है. लेकिन नई रिसर्च इस सोच को चुनौती देती है. वैज्ञानिकों का कहना है कि चिंपैंजी जब अपने समूह के दूसरे सदस्यों के साथ बातचीत करते हैं और अपने आसपास के माहौल में रहते हैं, तो उनकी आवाज के तरीके में धीरे-धीरे बदलाव आ सकते हैं. इसका मतलब यह है कि उनकी आवाज को समझने के लिए सिर्फ उनके जीन को देखना पर्याप्त नहीं है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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