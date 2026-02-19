Hindi World Hindi

China 330km Dali Ruili Railway Is It World Most Difficult Railway Project

World Most Difficult Railway Project: 34 पुल और 21 सुरंगें और 300 किमी लंबा, कहां बन रहा दुनिया का 'सबसे मुश्किल' रेलवे प्रोजेक्ट?

World Most Difficult Railway: चीन 330 किमी लंबी दाली-रुइली रेलवे लाइन बना रहा है. क्या यह दुनिया की सबसे मुश्किल रेल लाइन है?

World Most Difficult Railway: चीन 330 किमी लंबी दाली-रुइली रेलवे (Dali-Ruili Railway) लाइन बना रहा है. यह रेलवे लाइन बस 330 किलोमीटर लंबी है. फिर इसे क्यों इसे दुनिया की सबसे मुश्किल रेल लाइन कहा जाता है.

कहां से कहां तक जाएगी लाइन

साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे मुश्किल रेलवे प्रोजेक्ट ऊबड़-खाबड़ दक्षिण-पश्चिमी चीन में बन रहा है. इससे डाली और युन्नान प्रांत के बॉर्डर शहर रुइली को जोड़ा जा रहा है. यह लाइन दो हिस्सों में बनाई जा रही है. दाली से बाओशान, और बाओशान से रुइली. रुइली एक काउंटी-लेवल का शहर है और म्यांमार के साथ एक बड़ा बॉर्डर क्रॉसिंग का काम करता है.

इस प्रोजेक्ट से युन्नान के पश्चिम पहाड़ी में ट्रांसपोर्ट का तरीका बदलने की उम्मीद है. इससे चीन को दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया से बेहतर तरीके से जोड़ा जाएगा. चाइना रेलवे ग्रुप इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है.

क्यों हैं ये सबसे मुश्किल रेलवे लाइन

कुल मिलाकर, 34 पुल और 21 सुरंगें बनाई गईं कंस्ट्रक्शन में बड़े फॉल्ट जोन से बचना था और चार बड़ी नदियों को पार करना था हेंगडुआन पहाड़ों को काटकर निकलने वाली पहली लाइन है यह दुनिया के कुछ सबसे मुश्किल जियोलॉजिकल और टोपोग्राफिकल इलाकों से होकर गुजरती है जियोलॉजिकली स्थिर इलाके में ऐसी ही रेलवे लाइन बनाने में सिर्फ़ तीन साल लगेंगे इसका पूरा होना ग्लोबल रेलवे इंजीनियरिंग के लिए एक मील का पत्थर होगा

बड़ी बातें

पहला सेक्शन 2008 में शुरू हुआ था और 2022 में पूरा हुआ

दूसरा आधा हिस्सा अब पांच साल में यानी 2030 को चालू होने की उम्मीद है.

सबसे मुश्किल चुनौती

सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था ग्राउंडवॉटर का बहुत ज़्यादा बहाव। सुरंगों में बहने वाला पानी 156,000 आम स्विमिंग पूल के बराबर था, जिससे मज़दूरों को लंबे समय तक पानी में डूबे रहने के लिए मजबूर होना पड़ा.

कंपनी के मुताबिक, अकेले 14.4km की दाझुशान सुरंग, जो छह जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइनों को काटती है, में बड़े पैमाने पर सुरंग बनाने से जुड़े लगभग हर बड़े इंजीनियरिंग रिस्क का सामना करना पड़ा और इसे पूरा होने में 12 साल लगे. बता दें कि डाली से बाओशान सेक्शन 133km का सफर है जिसमें सिर्फ़ एक घंटे का समय लगता है, लेकिन मुश्किल इलाके की वजह से इसे पूरा करने में हजारों मजदूरों को 14 साल लग गए