भारत के पड़ोसी दुश्मन ने बनाए 20 नए परमाणु बम, जानें कितना पहुंचा जरीखा

China Warhead: चीन ने पिछले साल अपने परमाणु हथियारों (वॉरहेड) के भंडार को बढ़ाया है. यह भी आशंका है कि उसन तैनात परमाणु हथियारों की संख्या में भी बढ़ोतरी की है. स्वीडन के एक थिंक टैंक की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है. रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि दुनिया की बड़ी ताकतें परमाणु हथियार कम करने के अपने वादों से “पीछे हट रही हैं.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की लेटेस्ट ईयरबुक के हिस्से के तौर पर सोमवार को रिपोर्ट जारी की गई है. इसमें कहा गया सहै कि जनवरी 2026 तक चीन ने अपने परमाणु हथियारों के भंडार में 20 और वॉरहेड जोड़े, जिससे कुल संख्या 620 हो गई. एक साल पहले यह संख्या 600 थी.
ज़्यादातर चीनी वॉरहेड को उनके लॉन्चर से अलग रखा जाता है, लेकिन हो सकता है कि बीजिंग अब एक्सरसाइज के दौरान कुछ मोबाइल बटालियनों में मिसाइलों पर वॉरहेड तैनात कर रहा हो. सिपरी का अनुमान है कि जनवरी में चीन ने ऑपरेशनल फ़ोर्स के साथ तैनात परमाणु वॉरहेड की संख्या बढ़ाकर लगभग 34 कर दी होगी, जो 2025 में 24 थी.
रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि जनवरी तक चीन के पास ज़मीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलों के 775 साइलो (मिसाइल रखने के भूमिगत ठिकाने) थे. इनमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) लॉन्चर की संख्या रूस या अमेरिका से ज़्यादा थी. साथ ही, दशक के अंत तक चीन के आईसीबीएम का भंडार इन दोनों देशों के बराबर हो सकता है.
अमेरिकी सरकारी सूत्रों का हवाला देते हुए, SIPRI रिपोर्ट में कहा गया है कि तीन नए साइलो फ़ील्ड में रखी गई 100 मिसाइलों में से कुछ में परमाणु वॉरहेड लोड किए गए हो सकते हैं. लगातार गश्त (डिटरेंस पेट्रोल) कर रही परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन पर भी इन्हें तैनात किया गया हो सकता है.
रिपोर्ट में कहा गया, चीन की उस पुरानी नीति में बदलाव होगा जिसके तहत वॉरहेड और मिसाइलों को अलग-अलग रखा जाता था. जब इसे अर्ली-वॉर्निंग सिस्टम (जो अभी बन रहा है) के साथ जोड़ा जाता है, तो इस तैनाती का मकसद चीन की ‘सेकंड-स्ट्राइक’ परमाणु क्षमता को मज़बूत करना लगता है.
SIPRI के अनुसार, भले ही 2030 तक चीन के पास 1,000 से ज़्यादा परमाणु हथियार (न्यूक्लियर वॉरहेड) हो जाएं, फिर भी यह रूस या अमेरिका के मौजूदा भंडार का सिर्फ़ एक-चौथाई ही होगा.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें