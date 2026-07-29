धरती पर सूरज जैसी ताकत! चीन के Artificial Sun का नया ब्रेकथ्रू क्यों है खास | Explained

चीन ने अपने Artificial Sun प्रोजेक्ट में बड़ी सफलता हासिल की है. वैज्ञानिकों ने 582 टन का विशाल सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट तैयार किया है, जो करीब 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस गर्म प्लाज्मा को नियंत्रित रखने में मदद करेगा. आखिर यह Artificial Sun क्या है, यह कैसे काम करता है और भविष्य की बिजली के लिए इसे इतना अहम क्यों माना जा रहा है? आइए आसान भाषा में समझते हैं.

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अगर कोई आपसे कहे कि धरती पर सूरज जैसी ताकत पैदा करने की तैयारी चल रही है, तो शायद पहली बार में यकीन करना मुश्किल होगा. लेकिन चीन इसी दिशा में तेजी से काम कर रहा है. चीन के वैज्ञानिकों ने अपने Artificial Sun यानी कृत्रिम सूरज प्रोजेक्ट में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है. उन्होंने एक ऐसा विशाल सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट तैयार किया है, जो करोड़ों डिग्री गर्म प्लाज्मा को बिना छुए हवा में रोककर रख सकता है. यही वजह है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक इस उपलब्धि को काफी अहम मान रहे हैं.

आखिर क्या है चीन का आर्टिफिशियल सन?

आर्टिफिशियल सन कोई असली सूरज नहीं है. ये एक ऐसा प्रयोग है जिसमें वैज्ञानिक सूरज के अंदर होने वाली न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया को धरती पर दोहराने की कोशिश कर रहे हैं. सूरज में हर समय हाइड्रोजन के छोटे-छोटे परमाणु आपस में मिलते हैं. इस प्रक्रिया से बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है. इसी ऊर्जा की वजह से सूरज अरबों साल से लगातार चमक रहा है. वैज्ञानिक चाहते हैं कि यही तकनीक धरती पर भी सफल हो जाए ताकि भविष्य में बिना प्रदूषण के भरपूर बिजली बनाई जा सके.

चीन ने आखिर किया क्या है?

चीन ने एक विशाल D-आकार का सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट तैयार किया है. इसका वजन करीब 582 टन है. इसकी लंबाई 21 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर है. इसे दुनिया का सबसे बड़ा सुपरकंडक्टिंग फ्यूजन मैग्नेट माना जा रहा है. इस मैग्नेट का सबसे बड़ा काम है लगभग 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस गर्म प्लाज्मा को एक जगह रोककर रखना. यह तापमान सूरज के केंद्र से भी कई गुना ज्यादा होता है.

इतनी गर्म चीज को आखिर रोका कैसे जाता है?

यही इस तकनीक का सबसे दिलचस्प हिस्सा है. इतनी गर्म गैस को रखने के लिए दुनिया में कोई धातु या बर्तन नहीं है. अगर प्लाज्मा किसी चीज को छू ले तो वह तुरंत पिघल सकती है. इसीलिए वैज्ञानिक बहुत ताकतवर चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं. यह चुंबकीय क्षेत्र एक तरह का अदृश्य पिंजरा तैयार करता है. प्लाज्मा इसी पिंजरे के अंदर तैरता रहता है और रिएक्टर की दीवारों को नहीं छूता.

इस मैग्नेट की खास बात क्या है?

यह मैग्नेट साधारण नहीं है. इसे सुपरकंडक्टर से बनाया गया है. सुपरकंडक्टर ऐसी खास सामग्री होती है जिसमें बिजली बिना किसी रुकावट के बह सकती है. दिलचस्प बात यह है कि जहां रिएक्टर के अंदर तापमान लगभग 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं इस मैग्नेट को काम करने के लिए करीब -269 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रखा जाता है. यानी एक ही मशीन के अंदर बेहद गर्म और बेहद ठंडा माहौल एक साथ बनाया जाता है.

इससे दुनिया को क्या फायदा होगा?

अगर न्यूक्लियर फ्यूजन सफल हो जाता है तो दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था पूरी तरह बदल सकती है. इससे कोयला, तेल और गैस पर निर्भरता काफी कम हो सकती है. फ्यूजन से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसें नहीं निकलतीं. साथ ही इसमें लंबे समय तक रहने वाला रेडियोधर्मी कचरा भी बहुत कम बनता है. सबसे बड़ी बात यह है कि इसका ईंधन समुद्र के पानी और लिथियम जैसे संसाधनों से मिल सकता है, जो काफी मात्रा में उपलब्ध हैं.

अभी बिजली बनने में कितना समय लगेगा?

यही सबसे बड़ा सवाल है. चीन ने हाल के वर्षों में कई रिकॉर्ड बनाए हैं. उसका EAST रिएक्टर 10 करोड़ डिग्री तापमान वाले प्लाज्मा को 1,066 सेकंड तक स्थिर रखने में सफल रहा है. अब देश का लक्ष्य 2027 तक नए फ्यूजन रिएक्टर का परीक्षण शुरू करना और 2030 के आसपास बिजली उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ना है. हालांकि कई वैज्ञानिक मानते हैं कि आम लोगों के घरों तक फ्यूजन से बनी बिजली पहुंचने में अभी कई साल, शायद कई दशक भी लग सकते हैं. क्योंकि इसे सुरक्षित, सस्ता और लगातार चलाने की चुनौती अभी बाकी है.

क्यों पूरी दुनिया की नजर चीन पर है?

फ्यूजन तकनीक को ऊर्जा की दुनिया का भविष्य माना जा रहा है. अमेरिका, यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे कई देश इस पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं. जो देश सबसे पहले इस तकनीक को सफल बना लेगा, उसे ऊर्जा, विज्ञान और उद्योग के क्षेत्र में बड़ी बढ़त मिल सकती है. इसलिए चीन का हर नया कदम पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है.

सवाल और जवाब

सवाल: Artificial Sun क्या है?

जवाब: यह ऐसा फ्यूजन रिएक्टर है, जिसमें सूरज जैसी ऊर्जा बनाने की कोशिश की जाती है.

सवाल: चीन का नया ब्रेकथ्रू क्या है?

जवाब: चीन ने 582 टन का विशाल सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट तैयार किया है, जो फ्यूजन रिएक्टर का सबसे अहम हिस्सा है.

सवाल: इसमें तापमान कितना होता है?

जवाब: रिएक्टर के अंदर प्लाज्मा का तापमान करीब 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है.

सवाल: क्या इससे अभी बिजली बन रही है?

जवाब: नहीं. अभी यह रिसर्च और परीक्षण के दौर में है. व्यावसायिक स्तर पर बिजली बनने में अभी समय लगेगा.

सवाल: यह तकनीक इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है?

जवाब: क्योंकि इससे भविष्य में लगभग असीमित, स्वच्छ और कम प्रदूषण वाली ऊर्जा मिल सकती है.