चीन की बड़ी साजिश का खुलासा, सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा सिचुआन के पहाड़ों पर गुप्त परमाणु अड्डा? क्या भारत को होना चाहिए चिंतित

China Nuclear Weapons Locations: चीन बड़ी तेजी से परमाणु ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और नई सैटेलाइट तस्वीरें इसकी पुष्टि कर रही हैं.

(photo credit AI, for representation only)

China Nuclear Weapons Locations: अमेरिका और रूस के बीच परमाणु करार न्यू स्टार्ट 5 फरवरी 2026 को खत्म हो चुका है. दुनिया पर पहले से ही न्यूक्लियर हथियारों की होड़ शुरू होने का खतरा मंडरा रहा है और उधर चीन की हरकतें इसमें आग में घी डालने का काम कर सकती हैं. अमेरिकी मीडिया की नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नई सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि चीन एक नई गुप्त परमाणु हथियार सुविधा बना रहा है.

चार साल की सैटेलाइट तस्वीरों का डाटा

द न्यूयॉर्क टाइम्स ने रविवार को बताया कि 2022 और 2026 के बीच ली गई सैटेलाइट इमेजरी के जियोस्पेशियल एनालिसिस से यह खुलासा हुआ है. दक्षिण-पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत में गुप्त परमाणु हथियार सुविधा में काफी बढ़ोतरी हुई है. जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट रेनी बाबियार्ज़ की ओर से शेयर किए गए नतीजों से पता चलता है कि 2019 से चीन का न्यूक्लियर बिल्डअप तेज हो गया है, जो देश की स्ट्रेटेजिक क्षमताओं में एक अहम मोड़ है.

(photo credit AI, for representation only)

कहां है ये नई फैसेलिटी और वहां क्या दिख रहा

सिचुआन में जिटोंग नाम की एक साइट पर, इमेजरी में घाटी में नए बने बंकर और दीवारें दिखाई देती हैं. उस जगह पर एक नए बने कॉम्प्लेक्स में पाइपिंग का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है. विश्लेषकों का कहना है कि यह उन सुविधाओं से मेल खाता है जो खतरनाक तत्वों को हैंडल करती हैं.

क्या हो रहा इन बंकरों में

विशेषज्ञों का अनुमान है कि बंकरों का इस्तेमाल शायद उच्च विस्फोटक संबंधी प्रयोग करने के लिए किया जा रहा है. यह एक प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल केमिकल डेटोनेटर को रिफाइन करने के लिए किया जाता है जो एक वॉरहेड में परमाणु तत्वों को कंप्रेस करते हैं.

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के केनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रिसर्च करने वाले फिजिसिस्ट हुई झांग ने बताया, हाई एक्सप्लोसिव की एक लेयर होती है और जो शॉक वेव सेंटर में फट जाती है. इन्हें परफेक्ट करने के लिए ब्लास्ट टेस्ट की जरूरत होती है.

प्लूटोनियम-पैक्ड कोर

सैटेलाइट इमेज से सिचुआन में मौजूद पिंगटोंग नाम की एक डबल-फेंस्ड फैसिलिटी में भी लगातार सक्रियता दिख रही है. न्यूयार्क टाइम्स के मुताबिक, इस साइट में एक मेन स्ट्रक्चर है जिस पर 360 फुट ऊंचा वेंटिलेशन स्टैक बना है, जहां एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि चीन न्यूक्लियर वॉरहेड्स के प्लूटोनियम-पैक्ड कोर बना रहा है.

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है.

