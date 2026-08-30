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नेपाल की बाढ़ पर घिरा चीन! तबाही के वीडियो डिलीट करने का आरोप, आखिर क्या छिपा रहा ड्रैगन?

नेपाल-तिब्बत में तबाही के बीच चीन पर बाढ़ के वीडियो डिलीट करने का आरोप लगा है. आइए जानते हैं इस बाढ़ में अब तक कितने लोगों की मौत हुई और ड्रैगन द्वारा लैंडस्लाइड के वीडियो हटाने की पूरी कहानी.

Written by: Gargi Santosh
Published: August 30, 2026, 8:15 PM IST
नेपाल की बाढ़ पर घिरा चीन! तबाही के वीडियो डिलीट करने का आरोप, आखिर क्या छिपा रहा ड्रैगन?
नेपाल में आई बाढ़ के कुछ ही घंटों बाद चीनी सोशल मीडिया पर तबाही के फोटो-वीडियो सामने आने लगे थे. (Photo from IANS)
  • चीन सोशल मीडिया से तिब्बत की बाढ़ और तबाही के वीडियो हटाएं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं
  • बता दें नेपाल और तिब्बत बाढ़ में अब तक 750 लोगों की मौत हो चुकी है
  • ग्लेशियर और चट्टानों के टूटने से मलबे और पानी का सैलाब नदियों के रास्ते नेपाल तक पहुंचा
  • USGS ने बाद में सिग्नल को लैंडस्लाइड से जुड़ा बताया है

Nepal Flood: तिब्बत में 26 अगस्त को ग्लेशियर और चट्टानों का एक बड़ा हिस्सा टूटा, जिसके बाद मलबे, बर्फ और पानी ने ल्हेन्डे खोला नदी का रास्ता रोक दिया. लेकिन पानी खुद-ब-खुद निकलने का रास्ता बना लेता है. पानी और मलबा भोटे कोशी और त्रिशूली नदी में पहुंचा और धीरे-धीरे नेपाल पहुंचा, जो बाद में विनाशकारी बन गया. अब Times of Israel ने दावा किया है कि चीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस तबाही के कई वीडियो हटा रहा है.

कैमरे में कैद हुआ तबाही का मंजर, फिर वीडियो क्यों हटाया?

नेपाल में आई बाढ़ के कुछ ही घंटों बाद चीनी सोशल मीडिया पर तबाही के फोटो-वीडियो सामने आने लगे थे. एक कैमरे की फुटेज में Gyirong Port पर मलबे और कीचड़ की बड़ी लहर इमारतों से टकराती दिखी, जान बचाने के लिए लोग इधर-उधर भागते नजर आए. रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीनी प्लेटफॉर्म पर नागरिकों द्वारा बनाए गए कई वीडियो हटा दिए गए, जबकि नेपाल से सामने आने वाली फोटो और वीडियो आसानी से मिल जा रहे. एक भूटानी पत्रकार ने वीडियो हटाए जाने पर सवाल उठाया और कहा कि ये सामान्य आपदा की फुटेज थीं, राजनीतिक विरोध नहीं.

और पढ़ें: Nepal Flood Live: नेपाल में बाढ़ से 700 से ज्यादा मौतें, 2500 लोग अब भी लापता...राहत कैंपों में जरूरी सामान की कमी

भूकंप नहीं, लैंडस्लाइड से आई थी बाढ़?

आपदा की वजह को लेकर भी कहानी में बड़ा अपडेट आया है. शुरुआत में माना गया कि भूकंप आया जिसके वजह से ग्लेशियर टूटा, लेकिन US Geological Survey ने पहले 4.4 तीव्रता का भूकंपीय सिग्नल दर्ज किया, जिसे बाद में लैंडस्लाइड से पैदा हुआ सिग्नल माना गया. सैटेलाइट तस्वीरों में ग्लेशियर और बेडरॉक का बड़ा हिस्सा टूटने, उसके बाद बर्फ-पत्थरों के मलबे से नदी के अस्थायी रूप से रुकने और फिर प्राकृतिक बांध टूटने के संकेत मिले. इसके अलावा, नेपाल में नीचे बहकर आए कथित विस्फोटक उपकरणों को लेकर भी सवाल उठे हैं- क्या इनका संबंध निर्माण, सुरंग या पहाड़ काटने के काम से था या यह सिर्फ संयोग था?

वीडियो हटाने को लेकर उठ रहे कई सवाल

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर तिब्बत में हुई तबाही की पूरी तस्वीर सामने नहीं आएगी, तो इसकी जांच कैसे होगी? तिब्बत में विदेशी पत्रकारों की पहुंच सीमित होने और नागरिकों की फुटेज हटाए जाने से जानकारी इकट्ठा करने में बड़ा अंतर आएगा. लेंडे खोला से भोटे कोशी, फिर त्रिशूली और आगे भारत की गंडक नदी तक पहुंचने वाला यह जल तंत्र तीन देशों से जुड़ा है. इसलिए वैज्ञानिकों और स्वतंत्र विशेषज्ञों को इलाके तक पहुंच, सैटेलाइट तस्वीरों की तुलना, प्रत्यक्षदर्शियों की जानकारी और सरकारी दावों की जांच करने का मौका मिलना चाहिए.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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