चीन (China) ने पाकिस्तान (Pakistan) को अपना सबसे बड़ा और सबसे उन्नत युद्धपोत (Most Advanced Warship) दिया है. क्योंकि वह अरब सागर (Arabian Sea) और हिंद महासागर (Indian Ocean) में अपने सहयोगी पाकिस्तान की नौसेना (Navy) को मजबूत करना चाहता है. इस क्षेत्र में चीन ने हाल के वर्षों में अपनी नौसैनिक उपस्थिति काफी बढ़ाई है.

चाइना स्टेट शिपबिल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (CSSC) द्वारा निर्मित युद्धपोत को शंघाई में जहाज के जलावतरण समारोह में पाकिस्तान नौसेना को दिया गया. CSSC ने सोमवार को एक बयान में इसकी घोषणा की.

चीन के सरकारी अखबार 'ग्लोबल टाइम्स' ने मंगलवार को बताया कि टाइप 054ए/पी युद्धपोत को पीएनएस तुगरिल (PNS Tughril) नाम दिया गया है. अखबार की एक खबर में कहा गया है कि क्षेत्र के समग्र सुरक्षा हालात के संदर्भ में तुगरिल-श्रेणी के युद्धपोत, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री रक्षा सुनिश्चित करने, शांति, स्थिरता और शक्ति संतुलन बनाए रखने, समुद्री चुनौतियों का जवाब देने के लिए पाकिस्तानी नौसेना की क्षमताओं को मजबूत करेंगे.

अखबार ने पाकिस्तानी नौसेना के एक बयान का हवाला देते हुए कहा है कि पीएनएस तुगरिल (PNS Tughril) पाकिस्तान की नौसेना (Pakistan Navy) के लिए बनाए जा रहे चार युद्धपोतों में से पहला पोत है. यह पोत तकनीकी रूप से काफी उन्नत है, इसमें सतह से सतह (Surface to Surface attack), सतह से हवा (Surface to Air Attack) और पानी के नीचे की मारक क्षमता के अलावा व्यापक निगरानी क्षमता है.

प्रतिरक्षा क्षमताओं के साथ-साथ अत्याधुनिक युद्ध प्रबंधन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लैस होने के कारण श्रेणी 054ए/पी का युद्धपोत विभिन्न चुनौतियों वाले हालात में एक साथ कई नौसैनिक युद्ध अभियानों को अंजाम दे सकता है. CSSC ने कहा कि युद्धपोत चीन द्वारा अब तक निर्यात किया गया सबसे बड़ा और सबसे उन्नत पोत है.

पाकिस्तान के साथ सदाबहार रणनीतिक संबंध साझा करने वाला चीन पाकिस्तानी सेना के लिए सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है. उन्नत नौसैनिक जहाजों के अलावा चीन ने जेएफ-17 थंडर लड़ाकू विमान (JF-17 Thunder Fighter Jet) बनाने के लिए पाकिस्तानी वायुसेना के साथ साझेदारी की है.

पर्यवेक्षकों का कहना है कि हाल के वर्षों में सैन्य सहयोग में नौसेना पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है क्योंकि चीन ने धीरे-धीरे हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक उपस्थिति बढ़ा दी है. हिंद महासागर क्षेत्र में जिबूती में अपना पहला सैन्य अड्डा बनाने के अलावा चीन ने अरब सागर में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह (Gwadar Port) का नियंत्रण हासिल किया है जो चीन के झिंजियांग प्रांत से 60 अरब डॉलर के चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) से जुड़ता है. चीन ने श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह (Hambanthota Harbour) को भी 99 साल के पट्टे पर हासिल किया है.

पाकिस्तानी नौसेना के आधुनिकीकरण के साथ-साथ नौसैनिक ठिकानों का नियंत्रण हासिल होने से हिंद महासागर और अरब सागर में चीनी नौसेना की उपस्थिति बढ़ने की संभावना है. पाकिस्तानी नौसेना ने 2017 से चीन से 054ए/पी श्रेणी के चार युद्धपोतों के निर्माण का अनुबंध किया है.