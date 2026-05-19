  • Hindi
  • World Hindi
  • China Developed Many Sophisticated Weapons But Are Pla Soldiers Ready To Operate Them

चीन ने बना लिए ढेरों अत्याधुनिक हथियार, क्या सैनिक हैं चलाने के लिए तैयार? जानें क्यों उठ रहे PLA पर सवाल

China: PLA डेली में छपे एक लेख में चीन की सेना को चेतावनी दी गई है कि सेना शायद नए हथियारों के इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं है.

Published date india.com Published: May 19, 2026 2:42 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
चीन ने बना लिए ढेरों अत्याधुनिक हथियार, क्या सैनिक हैं चलाने के लिए तैयार? जानें क्यों उठ रहे PLA पर सवाल
(photo credit AI, for representation only)

China: चीन तेजी से अत्याधुनिक हथियार बना रहा है. लेकिन, सेना के जवान नए हथियारों, जिनमें मानवरहित सिस्टम भी शामिल हैं, को चलाने के लिए शायद पूरी तरह से प्रशिक्षित न हों. चीन की सेना के मुखपत्र ने यह चेतावनी जारी की है.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, PLA डेली में सोमवार को एक लेख प्रकाशित हुआ है. इसमें चीन की सेना को चेतावनी दी गई है कि कुछ सैन्य इकाइयों में जवानों और उपकरणों के बीच तालमेल का स्तर काफी कम पाया गया. साथ ही कहा गया है कि अगर सही तालमेल न हो, तो “बेहद उन्नत उपकरण भी युद्ध में बढ़त देने में नाकामयाब हो सकते हैं, जिससे युद्धक क्षमता कम हो जाएगी और संभवतः युद्ध में हार का सामना करना पड़ सकता है.

एआई से लेकर ड्रोन तक, हथियार खूब

लेख में बताया गया कि देश में ही विकसित किए गए नए हथियारों और उपकरणों की एक पूरी श्रृंखला को धीरे-धीरे पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की विभिन्न इकाइयों में वितरित किया गया है. इनमें से कई हथियार “नई तकनीकों का परिणाम हैं, विशेष रूप से मानवरहित और इंटेलिजेंट (बुद्धिमान) सिस्टम के व्यापक उपयोग का.

ट्रेनिंग की जरूरत

लेख में यह भी बताया गया कि मजबूत तकनीकी विशेषज्ञता के बिना, सैनिक इन उपकरणों को प्रभावी ढंग से चला ही नहीं सकते – समन्वित मानव-रहित (manned-unmanned) अभियानों को अंजाम देने की बात तो दूर की है.

हथियार प्रणालियां तेजी से लंबी दूरी वाली, सटीक, इंटेलिजेंट, ‘स्टेल्थ’ (दुश्मन की नज़र से छिपी रहने वाली) और मानवरहित होती जा रही हैं. कुछ उन्नत हथियारों ने तो तकनीकी रूप से समय और स्थान की पारंपरिक सीमाओं को भी तोड़ दिया है, जिससे युद्ध की आक्रामक और रक्षात्मक रणनीतियों का स्वरूप अलग-अलग स्तरों पर बदल रहा है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

उपकरण बस स्टील है, चेतावनी

लेख में कहा गया, “यह एक चेतावनी है: उपकरण चाहे कितने भी उन्नत क्यों न हों, अगर सैनिक उन्हें प्रभावी ढंग से चला नहीं सकते, तो वे ‘ठंडे लोहे’ (बेजान धातु) से ज़्यादा कुछ नहीं रह जाते. जवानों और उपकरणों के बीच तालमेल को और गहरा करना तथा वास्तविक युद्धक क्षमता को बढ़ाना – अब सभी स्तरों के कमांडरों के लिए एक “अत्यंत ज़रूरी और व्यावहारिक मुद्दा” बन गया है.

लेख में कमांडरों से आग्रह किया गया कि वे भविष्य के युद्धों की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने वैज्ञानिक ज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) कौशल को और अधिक निखारें.

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.