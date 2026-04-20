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हवा में उड़ते ड्रोन होंगे चार्ज, भारत के पड़ोसी दुश्मन ने बनाया अनोखा 'लैंड एयरक्रॉफ्ट कैरियर'

China Drone Technology: यह ऐसी तकनीक है, जिससे उड़ते ड्रोन चार्ज होंगे और वह अनिश्चित काल तक उड़ते रह सकते हैं.

Published date india.com Updated: April 20, 2026 12:34 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
हवा में उड़ते ड्रोन होंगे चार्ज, भारत के पड़ोसी दुश्मन ने बनाया अनोखा 'लैंड एयरक्रॉफ्ट कैरियर'
(photo credit AI , for representation only)

China Drone Technology: चीन के वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक विकसित की है, जो भविष्य में उड़ते ड्रोन को हवा में चार्ज कर सकती है. कुछ विश्लेषकों ने इस कॉन्सेप्ट की तुलना जमीन पर चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर से की है. आइये समझते हैं कि यह तकनीक क्या है और ये कैसे काम करती है.

3.1 घंटे तक हवा में रहा ड्रोन

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के वैज्ञानिकों ने वायरलेस पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का प्रदर्शन किया है, जो जमीन पर मौजूद एक माइक्रोवेव एमिटर का इस्तेमाल करके विमान या ड्रोन के निचले हिस्से पर लगे एंटीना ऐरे को एनर्जी भेजता है. सिस्टम में GPS पोजिशनिंग, एक डायनामिक ट्रैकिंग सिस्टम और ऑनबोर्ड फ्लाइट कंट्रोल को इंटीग्रेट है.

(photo credit AI , for representation only)

खास बात यह है कि वे ऐसा तब भी कर पाए जब ड्रोन और चार्जिंग सिस्टम, दोनों ही गति में थे. टेस्ट के दौरान, कार पर लगे इस सिस्टम ने फिक्स्ड-विंग ड्रोन को 15 मीटर (49 फीट) की ऊंचाई पर, 3.1 घंटे तक हवा में बनाए रखा.

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क्या था सबसे बड़ी चुनौती

प्रोजेक्ट के लीडर सॉन्ग लिवेई ने लिखा कि टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती, उड़ान के दौरान एमिटर और ड्रोन के बीच सही तालमेल बनाए रखना था, जो सफल रहा.

क्यों कह रहे जमीन पर चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर

कुछ विश्लेषकों ने इस कॉन्सेप्ट की तुलना जमीन पर चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर से की है. इसमें एक बख्तरबंद वाहन, एक मोबाइल कमांड और एनर्जी नोड हैं. ये मशीन ठीक वैसे ही ड्रोन को लॉन्च और सपोर्ट देता है, जैसे नौसेना के कैरियर विमानों को सपोर्ट देते हैं.

क्या होगा इस तकनीक का फायदा

  • सेनाओं की ऑपरेशनल पहुंच बढ़ेगी
  • ड्रोन ज्यादा समय तक हवा में रह पाएंगे
  • बैटरी का आकार छोटा होने से बड़ा पेलोड संभव होगा
  • माइक्रोवेव एनर्जी खराब मौसम में ज़्यादा मज़बूत होती है
  • लगातार निगरानी, ​​हवाई हमले और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध संभव होगा

माइक्रोवेव चार्जर की कुछ बड़ी कमियां भी हैं. सिर्फ तीन से पांच फीसदी ऊर्जा ड्रोन तक पहुंची. इसा मतलब है कि भेजी गई ज्यादातर एनर्जी बेकार चली गई.

ये नतीजे 25 मार्च को, जिडियन यूनिवर्सिटी की एक टीम द्वारा, पीयर-रिव्यू वाले चीनी जर्नलएयरोनॉटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी‘ में प्रकाशित किए गए थे. यह यूनिवर्सिटी अपनी सैन्य प्रौद्योगिकी रिसर्च के लिए जानी जाती है.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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