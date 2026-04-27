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हाजिर है 'दुनिया की पहली कोल बैटरी', बिना प्रदूषण के बनाती है बिजली, समझें तकनीक

World First Coal Battery: चीनी वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका विकसित किया है जिससे वे कोयले को एक "बैटरी" के अंदर रखकर बिजली पैदा कर सकते हैं.

Published date india.com Published: April 27, 2026 1:55 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
हाजिर है 'दुनिया की पहली कोल बैटरी', बिना प्रदूषण के बनाती है बिजली, समझें तकनीक
(photo credit ANI, for representation only)

World First Coal Battery: चीन के वैज्ञानिकों ने कोयले से बिजली बनाने की एक ऐसी तकनीक विकसित की है, जिसमें शून्य उत्सर्जन होता है. इस तकनीक में कोयले को एक बैटरी के अंदर रखा जाता है. वैज्ञानिकों ने इसे कोल बैटरी का नाम दिया है. इस अवधारणा को 2 किमी भूमिगत स्थित गहरी कोयला परतों तक भी बढ़ाया जा सकता है. यह तकनीक कोयले को उसी जगह बिजली में बदल सकती है, और केवल बिजली को ही सतह तक पहुँचाने की ज़रूरत होगी.

कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन शून्य

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह तरीका पारंपरिक रूप से कोयले को जलाने के तरीकों की तुलना में ज्यादा ऊर्जा दक्षता देता है, और साथ ही इससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बिल्कुल भी नहीं होता.

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किसकी खोज

शे हेपिंग के नेतृत्व में एक टीम ने यह खोज की है, जो चीनी विज्ञान अकादमी और शेन्ज़ेन विश्वविद्यालय से जुड़ी है. इसे वे शून्य-कार्बन-उत्सर्जन प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल” (Zero-Carbon-Emission Direct Coal Fuel Cell), या ZC-DCFC कहते हैं.

कैसे काम करती है तकनीक

इस सिस्टम में, कोयले को पीसकर, सुखाकर और शुद्ध करके, सेल के एनोड चैंबर में डालने से पहले उसकी सतह पर एक खास ट्रीटमेंट किया जाता है. कैथोड को ऑक्सीजन दी जाती है, और सेल के अंदर, कोयले का बारीक पाउडर एक ऑक्साइड झिल्ली के पार इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीकरण से गुज़रता है. इससे बिना किसी बीच के भाप चक्र या मैकेनिकल टर्बाइन के इस्तेमाल के सीधे बिजली पैदा होती है. यह पूरी प्रक्रिया शांत और स्वच्छ है.

पारंपरिक तकनीक कैसे काम करती है

पारंपरिक कोयला बिजली उत्पादन कोयले को जलाकर गर्मी पैदा करने पर निर्भर करता है. यह गर्मी पानी को उबालकर भाप बनाती है, जो फिर एक टर्बाइन जनरेटर को घुमाती है.

कार्नोट दक्षता सीमा

यह ऊर्जा रूपांतरणों की एक ऐसी श्रृंखला है जो आंतरिक दहन इंजनों की “कार्नोट दक्षता सीमा” (Carnot efficiency limit) की सीमाओं में ही बंधी रहती है. शे ने अपने शोध पत्र में बताया, यह प्रक्रिया कार्नोट चक्र से बंधी हुई है, जिससे ऊर्जा दक्षता लगभग 40 प्रतिशत तक ही सीमित रहती है. ZC-DCFC में, कोयले को जलाने और थर्मल इंजनों से जुड़े दक्षता के नुकसानों से बचकर, सैद्धांतिक दक्षता हासिल करना संभव हो जाता है.” शे का यह शोध पत्र ‘एनर्जी रिव्यूज’ नामक एक प्रतिष्ठित (peer-reviewed) जर्नल में प्रकाशित हुआ है.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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