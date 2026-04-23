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भारत का पड़ोसी दुश्मन देश निकला 'डार्क कंप्यूटर पावर', अनुमान से 6000 गुना ताकत देखकर दुनिया दंग
Dark Computer Power: स्टैनफ़ोर्ड संस्थान की ओर से पिछले हफ़्ते जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन और अमेरिका में अग्रणी AI मॉडलों के बीच प्रदर्शन का अंतर काफी हद तक कम हो गया है.
Dark Computer Power: चीन ने घरेलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पावर को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है. उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, चीन ने 1,882 exaflops यानी एक्स्ट्रा फ्लोटिंग प्वाइंट ऑपरेशन पर सेकेंड की क्षमता हासिल कर ली है. इसका मतलब है कि यह प्रति सेकंड 1,882 quintillion, या अरबों-अरब गणनाएं कर सकता है.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह कंप्यूटिंग का एक “डार्क पूल” (dark compute power) हो सकता है, जो इसकी सार्वजनिक रिपोर्टों से हजारों गुना बड़ा है. 1,882 exaflops का यह आंकड़ा देश की कंप्यूटिंग पावर से 6,000 गुना ज्यादा है, जैसा कि Top500 सूची में दिखाया गया है. यह सूची सुपरकंप्यूटिंग प्रगति की तुलना करने वाला एक पैमाना है.
गुप्त है अमेरिका की ताकत
चीन के विपरीत, अमेरिका जिसका Top500 सूची पर दबदबा है. AI कंप्यूटिंग पावर के लिए कोई एक राष्ट्रीय आंकड़ा प्रकाशित नहीं करता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर निजी कंपनियों के स्वामित्व में है और इसे अलग-अलग मानकों का उपयोग करके मापा जाता है. हालांकि इन दोनों की सीधी तुलना नहीं की जा सकती और इनके मानक अलग-अगल हैं.
क्या कहते हैं एक्सपर्ट
स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन-सेंटर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य नीतिगत विश्लेषणों के अनुमानों के अनुसार, अमेरिका के पास वैश्विक क्षमता का लगभग 50 से 75 प्रतिशत हिस्सा है, और यहाँ AI-केंद्रित डेटा केंद्रों की सबसे बड़ी संख्या मौजूद है.
MIIT के उप-मंत्री झांग युनमिंग ने कहा कि चीन एक राष्ट्रव्यापी, बहु-स्तरीय कंप्यूटिंग ग्रिड बना रहा है, जो उसके AI उद्योग की रीढ़ के रूप में काम करेगा. यह ग्रिड राष्ट्रीय, स्थानीय और एज (edge) केंद्रों के बीच कंप्यूटिंग पावर को वितरित करेगा. उन्होंने बीजिंग में कहा कि इसका लक्ष्य इस कंप्यूटिंग पावर को छोटे व्यवसायों के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध और किफायती बनाना है.
आंकड़ों में अंतर क्यों
नवंबर में जारी Top500 की ताज़ा रैंकिंग के अनुसार, चीन का सबसे तेज़ ज्ञात सिस्टम 0.1 exaflops से भी कम क्षमता वाला था. इस सूची में अमेरिका सबसे ऊपर रहा; लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी में स्थित उसका El Capitan सुपरकंप्यूटर लगभग 1.8 exaflops की क्षमता रखता है.
इसके रिपोर्ट के बावजूद, यह संभावना है कि चीन दुनिया के सबसे तेज़ सुपरकंप्यूटर ज़्यादा संख्या में बना रहा है. ट्यूरिंग अवॉर्ड विजेता और Top500 के सह-संस्थापक जैक डोंगारा ने 2023 में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को बताया था कि बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और US के निर्यात नियंत्रणों के बीच चीन ने अपनी सबसे उन्नत मशीनों का विवरण देना बंद कर दिया था.
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