China Executed 11 Members Of Notorious Mafia Ming Family For Various Crimes Including Homicide Fraud And Operating Gambling

चीन में एक ही परिवार के 11 लोगों को फांसी पर लटकाया गया, किस आरोप में दी गई खौफनाक सजा, जानिए पूरा मामला

इस क्राइम गैंग पर 14 चीनी नागरिकों की हत्या करने का भी आरोप था. बीजिंग के इंटरनेशनल फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ बढ़ते अभियान में अब तक की सबसे कड़ी सजा है.

चीन में एक ही परिवार के 11 लोगों को फांसी की सजा देने का मामला सामने आया है. झेजियांग प्रांत की एक अदालत ने सितंबर 2025 में इस परिवार के हत्या, धोखाधड़ी और जुए के अड्डे चलाने सहित कई अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई थी. आज इन लोगों को फांसी पर लटका दिया गया.

पूरे शहर पर था नियंत्रण

सजा पाने वाला मिंग परिवार उन कई परिवारों में से एक था जो चीन की सीमा के पास म्यांमार के एक शहर लौक्काइंग को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करते थे. लौक्काइंग चीन में एक रिमोट इलाके के रूप में जाना जाता था. लेकिन, धीरे-धीरे इन लोगों ने पूरे इलाके को जुए के अड्डे, स्कैम सेंटर और रेड-लाइट एरिया में तब्दील कर दिया था.

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, मिंग परिवार ने आपराधिक कामों से 2015 और 2023 के बीच 10 बिलियन युआन (1.4 बिलियन डॉलर) से ज्यादा की कमाई की. इन अवैध गतिविधियों में 14 चीनी नागरिकों की मौत हुई.

साल 2023 में म्यांमार के अधिकारियों ने मिंग परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार किया और उन्हें चीन को सौंप दिया था. इनकी गिरफ्तारी के लिए चीन की सरकार म्यांमार पर लगातार दबाव बना रही थी. लौक्काइंग इलाके से मिंग परिवार चीनी नागरिकों को निशाना बनाने वाले टेलीकॉम धोखाधड़ी का सेंटर भी ऑपरेट करता था.

इस क्राइम गैंग पर 14 चीनी नागरिकों की हत्या करने का भी आरोप था. बीजिंग के इंटरनेशनल फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ बढ़ते अभियान में अब तक की सबसे कड़ी सजा है. सजा के खिलाफ मिंग फैमिली ने अपील भी की थी लेकिन अपील खारिज होने के बाद सबको मौत की सजा दी गई. सभी 11 सदस्यों को गुरुवार, 29 जनवरी की सुबह

फांसी पर लटकाया गया.

लोगों से जबरदस्ती कराया काम

मिंग फैमिली का क्राइम गैंग म्यांमार, कंबोडिया और लाओस में ऑनलाइन स्कैम के ठिकाने ऑपरेट करता था. इनमें से कई जगहों पर ट्रैफिकिंग किए गए लोगों से जबरदस्ती ठगी का काम कराया जाता था. लोगों को बंधक बनाकार ग्लोबल फ्रॉड स्कीम चलाने के लिए मजबूर किया जाता था. इस गैंग का सरगना शी झिजियांग नाम का शख्स था जिसे एशिया के सबसे कुख्यात साइबर क्रिमिनल के रूप में जाना जाता था. म्यांमार की सीमा से संचालित अपने नेटवर्क इस गैंद ने न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी की थी. इस गैंग के बारे में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि हजारों लोगों को इस इलाके में जबरन लाया गया था.

