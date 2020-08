Coronavirus News: दुनिया के लगभग 200 से अधिक देशों में कोरोना वायरस (Covid-19) कहर बरपा रहा है. पूरी दुनिया में करीब 7.5 लाख लोग इस जानलेवा वायरस का शिकार बन चुके हैं. कोरोना वायरस को लेकर तमाम तरह के शोध भी हो रहे हैं. अब विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने गुरुवार को यह भरोसा दिलाया कि खाने और इसकी पैकेजिंग से वायरस के प्रसार के कोई सबूत नहीं मिले हैं. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इस बारे में एक रिपोर्ट जारी की है. Also Read - Russian Coronavirus Vaccine News Update: संदेह से परे नहीं है रूसी वैक्सीन, WHO ने कही ये बात

WHO का यह बयान उस खबर के ठीक बाद आया है जिसमें चीन द्वारा ब्राजील से आयातित फ्रोजन चिकन विंग्स से लिए गए सैंपल में घातक COVID-19 वायरस डिटेक्ट होने का दावा किया गया था. इसके साथ-साथ एक्वाडोपर से आयातित सीफूड की पैकेजिंग में भी इस वायरस के होने की रिपोर्ट मिली थी.

रॉयटर्स ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के इमरजेंसी कार्यक्रम के प्रमुख माइक रयान के हवाले से बताया, 'लोगों को खाने या फूड पैकेजिंग से डरना नहीं चाहिए. इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि खाने की चीजों या उनकी पैकेजिंग की वजह से कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए. लोगों को सहज और सुरक्षित महसूस करना चाहिए.' हालांकि WHO ने कहा कि उसने लाखों पैकेजों का टेस्ट किया है और 10 से भी कम में वायरस की उपस्थिति पाई गई है.

उधर, डब्ल्यूएचओ के वरिष्ठ सलाहकार ने रूस के कोरोना वायरस वैक्सीन (Coronavirus vaccine) पर कहा कि उनके पास अब तब इस बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है जिससे वह इस टीके पर बात कर सकें.

संगठन के महानिदेशक के वरिष्ठ सलाहकार डॉ ब्रूस एल्वार्ड ने कहा, ‘इस समय रूस के टीके को लेकर फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं है. हम उस उत्पाद की स्थिति, परीक्षण के चरणों और अगला क्या हो सकता है, उस पर अतिरिक्त सूचना के लिए रूस से बातचीत कर रहे हैं. ‘ इस सप्ताह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना वायरस के लिए विकसित किए गए टीके को मंजूरी देने की घोषणा की थी. हालांकि, इस टीके का अभी लोगों में उन्नत परीक्षण पूरा नहीं किया गया है.