China Fire Video: मध्य चीन में स्थित देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी की 42 मंजिला इमारत में शुक्रवार को भीषण आग लग गई. आग की वजह से कई फ्लोर जलकर स्वाहा हो गये. VIRAL हो रहे वीडियो में आग की भयावहता देखकर आप डर जाएंगे. अधिकारियों ने बताया कि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. हुनान प्रांत की राजधानी चांगशा में स्थित 'चाइना टेलीकॉम' की इमारत के दर्जनों फ्लोर जल गए. शहर के दमकल विभाग का कहना है कि उसने 280 दमकल कर्मियों को मौके पर भेजा, जिन्होंने 720 फुट ऊंची इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया.

This afternoon, the building of China Telecom building in Changsha长沙caught fire, no casualties reported yet, stay safe everyone! 🙏 pic.twitter.com/QNnezk2Mxk

— China in Pictures (@tongbingxue) September 16, 2022