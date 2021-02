China, India, Galwan Valley, PLA, indian army, eastern ladakh,ladakh, News: चीन (China) ने पहली बार गलवान घाटी (Galwan Valley) में भारतीय सेना से झड़प (confrontation) मारे गए अपने चार सैनिकों के बारे में विस्‍तार से जानकारी दी है, जिन्‍होंने पिछले साल (15 June 2020) भारतीय सेना (indian army) से झड़प में अपनी जान गंवाई थी. यह जानकारी चाइनीज मीडिया में तब सामने आई है, पूर्वी लद्दाख में जब भारत और चीन की सेनाएं पीछने हटने की प्रक्र‍िया के अंतिम दौर में हैं. Also Read - Army को मिली K-9 Vajra-T 155 एमएम- 52 Calibre की Self-Propelled 100 तोपें

चीनी मीडिया (Chinese media) के मुताबकि, चीन पहली बार गलवान घाटी में अपने शहीद हुए चार सैनिकों के नाम और विस्‍तार से उनकी कहानी बताई है, जिन्‍होंने 15 जून 2020 को गलवान घाटी में भारतीय सेना से झड़प में अपनी जान गंवाई थी.

China unveiled for the first time, names and detailed stories of four martyrs who sacrificed their lives in the border confrontation with India in the Galwan Valley in June 2020: Chinese media

