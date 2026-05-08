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चीन ने अपने ही 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों को दे दी मौत की सजा, जब्त होगी पूरी प्रॉपर्टी

ली शांगफू को पिछले साल अचानक पद से हटाया गया था. वेई फेंगहे भी सैन्य भ्रष्टाचार जांच के दायरे में आए थे. दोनों को 2024 में चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित किया गया था.

Published date india.com Updated: May 8, 2026 7:00 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com twitter india.com
चीन ने अपने ही 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों को दे दी मौत की सजा, जब्त होगी पूरी प्रॉपर्टी
चीन के पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू (R) और वेई फेंगहे को पहले 2 साल जेल में रखकर ऑब्जर्व किया जाएगा. (AP)

चीन में भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुहिम लगातार सख्त होती जा रही है. इसी कड़ी में चीन की सैन्य और राजनीतिक व्यवस्था ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया. चीन ने अपने ही दो पूर्व रक्षा मंत्रियों को भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के गंभीर आरोपों में मौत की सजा सुनाई है. साथ ही उनकी पूरी संपत्ति जब्त करने का आदेश भी दिया गया है.

सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू और वेई फेंगहे को पहले 2 साल जेल में रखा जाएगा. अगर वह दो साल तक कोई नया अपराध नहीं करते, तो सजा को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है. इस फैसले ने चीन की राजनीति, सेना और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में हलचल मचा दी है.

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क्या है पूरा मामला?
ली शांगफू को पिछले साल अचानक पद से हटाया गया था. वेई फेंगहे भी सैन्य भ्रष्टाचार जांच के दायरे में आए थे. दोनों को 2024 में चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित किया गया था. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह कार्रवाई राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का हिस्सा है.

ली शांगफू पर रिश्वत और अनुशासन उल्लंघन के आरोप
चीन के पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू को पिछले साल अक्टूबर में अचानक पद से हटा दिया गया था. वे करीब दो महीने तक सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए थे, जिससे कई तरह की अटकलें शुरू हो गई थीं. एक्सपर्ट का कहना है कि चीन में भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त सजा नई बात नहीं है, लेकिन इतने बड़े स्तर के सैन्य अधिकारियों पर कार्रवाई बेहद दुर्लभ मानी जाती है.

PLA रॉकेट फोर्स में भ्रष्टाचार का शक
रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन में चल रही भ्रष्टाचार जांच का सबसे बड़ा सेंटर PLA रॉकेट फोर्स और सेना के हथियार खरीद विभाग को माना जा रहा है. PLA रॉकेट फोर्स चीन की सेना की वह खास यूनिट है, जो देश की न्यूक्लियर मिसाइलों और लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को संभालती है. इसे चीन की सैन्य ताकत का बेहद अहम हिस्सा माना जाता है. जांच एजेंसियों को शक है कि सेना के लिए हथियार खरीदने, रक्षा सौदों और सैन्य उपकरणों की सप्लाई में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ. आरोप हैं कि कई अधिकारियों ने ठेके देने और बड़े सैन्य सौदों में रिश्वत ली.

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CMC ने की थी मामले की जांच
चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में गिना जाता है. ऐसे में सेना के टॉप लेवल पर भ्रष्टाचार के आरोप सामने आना बीजिंग के लिए बड़ी शर्मिंदगी माना जा रहा है.

ली शांगफू और वेई फेंगहे के मामले में सेंट्रल मिलिट्री कमीशन (CMC) की जांच एजेंसियों ने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच की थी. CMC चीन की सर्वोच्च सैन्य संस्था है, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) और चीन सरकार की ओर से सेना पर नियंत्रण रखती है.

शी जिनपिंग के कैंपेन का हिस्सा
राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सत्ता संभालने के बाद साफ कर दिया था कि चाहे टाइगर हों या मक्खियां… भ्रष्टाचार के मामले में किसी को नहीं छोड़ा जाएगा. टाइगर शब्द का इस्तेमाल बड़े नेताओं और अधिकारियों के लिए किया जाता है. इसी अभियान के तहत कई बड़े अधिकारी, कारोबारी और सैन्य कमांडर पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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