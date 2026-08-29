गलवान में भारत से भिड़ने वाले जनरल को जिनपिंग ने किया बर्खास्त, राष्ट्रपति के एक्शन से चीन में मचा हड़कंप

Galwan Clash: चीन ने जनरल झाओ जोंगकी को देश की टॉप राजनीतिक सलाहकार संस्था से हटा दिया है. झाओ उस समय चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रमुख थे, जब 2017 में डोकलाम में भारत और चीन की सेनाएं आमने-सामने थीं. 2020 में पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन तनाव बढ़ने के दौरान भी इसी कमांड की जिम्मेदारी झाओ के पास थी. बाद में गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी.
झाओ जोंगकी का नाम गलवान झड़प से पहले चीन की सैन्य तैयारियों को लेकर भी सामने आया था. 2020 में ANI ने अमेरिकी खुफिया जानकारी के हवाले से दावा किया था कि झाओ ने भारत को ‘सबक सिखाने’ के लिए गलवान ऑपरेशन को मंजूरी दी थी. हालांकि, चीन ने इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. वेस्टर्न थिएटर कमांड तिब्बत और शिनजियांग के साथ भारत से लगी चीन की सीमा के बड़े हिस्से की सैन्य गतिविधियों को संभालता है. इसलिए झाओ की भूमिका को काफी अहम माना जाता रहा है.
झाओ को सिर्फ एक पद से नहीं हटाया गया है. उनकी चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस (CPPCC) की सदस्यता भी खत्म कर दी गई है. इसके अलावा उन्हें दो और पदों से हटाया गया है. हालांकि, बीजिंग ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि झाओ के खिलाफ कार्रवाई किस वजह से हुई. चीन ने न तो उनके खिलाफ किसी जांच की जानकारी दी है और न ही यह बताया है कि उन्होंने कौन सा नियम तोड़ा है. ऐसे में उनकी बर्खास्तगी को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं.
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, झाओ को ऐसे समय हटाया गया है जब चीन की सेना में बड़े स्तर पर कार्रवाई चल रही है. इससे पहले सीनियर जनरल झांग यूक्सिया और लियू झेनली को भी स्टेट सेंट्रल मिलिट्री कमीशन से हटाया गया था. दोनों के खिलाफ अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन के शक में जांच की बात सामने आई थी. शी जिनपिंग के 2012 में सत्ता संभालने के बाद से सेना और सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बड़े अभियान चल चुके हैं. कई सीनियर अधिकारियों को जांच के बाद उनके पदों से हटाया गया है.
2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प भारत-चीन संबंधों के लिए बड़ा मोड़ साबित हुई थी. इस घटना में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे. चीन ने आधिकारिक तौर पर अपने चार सैनिकों की मौत की बात मानी थी. हालांकि, बाद में अलग-अलग रिपोर्टों में चीन के ज्यादा सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया. झाओ जोंगकी उस समय वेस्टर्न थिएटर कमांड की कमान संभाल रहे थे. अब उन्हें हटाए जाने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या शी जिनपिंग चीन की सेना में अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए पुराने सीनियर अधिकारियों को लगातार बाहर कर रहे हैं.
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