By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
ईरान-चीन का रिश्ता सिर्फ हथियार बेचने तक नहीं, क्या है युद्ध में बीजिंग का प्लान? अमेरिकी रिपोर्ट में दावा
China Role in Iran War: ‘वन वर्ल्ड आउटलुक’ के अनुसार, चीन ईरान का सिर्फ दूर से समर्थन नहीं कर रहा है. वह सोची समझी रणनीति के साथ चल रहा है.
China Role in Iran War: चीन ईरान का पुराना सहयोगी देश है. ईरान युद्ध के दौरान चीन की भूमिका पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी चेतावनी दे चुके हैं. अब एक नई अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीजिंग और तेहरान का रिश्ता अब सिर्फ हथियार बेचने तक सीमित नहीं है. यह काफी आगे बढ़ चुका है.
‘वन वर्ल्ड आउटलुक’ नाम की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान और चीन अमेरिका के खिलाफ एक तरह की रणनीतिक साझेदार बनते जा रहे हैं. इसमें प्रॉक्सी, प्रतिबंधों से बचने के तरीके और सीधे सबूत न छोड़ने जैसी चीजें शामिल हैं.
दुनिया में सबसे पहले कहां मिला कच्चा तेल, कल्पना से भी परे मिला है जवाब
चीन को कैसे पहुंचेगा ईरान युद्ध से फायदा
रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की सीधी जीत से चीन को कोई लाभ नहीं होगा. बल्कि, तेहरान जितना ज्यादा अमेरिका की ताकत को युद्ध में उलझाएगा, मुश्किलें पैदा करेगा और उस पर खर्च बढ़ाएगा उतना ही फायदा चीन को होगा.
चीन कैसे कर रहा ईरान की मदद
अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स की मानें तो चीन अब ईरान का सिर्फ दूर से समर्थन करने वाला देश नहीं है. चीन ईरान को युद्ध के दौरान फिर से तैयार करने में सक्रिय मदद दे रहा है.
छिपाकर एयर-डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी
सीएनएन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इसमें कहा गया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि चीन आने वाले हफ्तों में ईरान को एयर-डिफेंस सिस्टम दे सकता है. इसके लिए वह तीसरे देशों का इस्तेमाल कर सकता है ताकि असली स्रोत छिपा रहे.
कितने साल पहले बना था स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जिसपर कब्जा करके बैठा है ईरान
रिपोर्ट में कहा गया, एयर-डिफेंस सिस्टम, एंटी-शिप मिसाइल और कई इंडस्ट्रियल सामान दोहरे इस्तेमाल में आते हैं. ये सब ईरान का युद्ध लड़ने का तरीका बदल सकते हैं.
अमेरिकी थिंक टैंक ‘अटलांटिक काउंसिल’ ने भी यह दर्ज किया है कि चीन ईरान को ड्रोन, मिसाइल और उनसे जुड़े पार्ट्स सप्लाई कर रहा है. इससे अमेरिका-इजरायल के लिए इलाके में काम करना मुश्किल हो सकता है. इसमें बीबीसी की रिपोर्ट का भी जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी एजेंसियों का आरोप है कि बीजिंग तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में ट्रेनिंग और जरूरी पार्ट्स देकर मदद कर रहा है. रिपोर्ट ने यह भी कहा कि इन खबरों से वॉशिंगटन, यरुशलम और खाड़ी देशों के नीति-निर्माताओं को चिंता होनी चाहिए.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें