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ईरान-चीन का रिश्ता सिर्फ हथियार बेचने तक नहीं, क्या है युद्ध में बीजिंग का प्लान? अमेरिकी रिपोर्ट में दावा

China Role in Iran War: ‘वन वर्ल्ड आउटलुक’ के अनुसार, चीन ईरान का सिर्फ दूर से समर्थन नहीं कर रहा है. वह सोची समझी रणनीति के साथ चल रहा है.

Published date india.com Published: April 14, 2026 12:28 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
ईरान-चीन का रिश्ता सिर्फ हथियार बेचने तक नहीं, क्या है युद्ध में बीजिंग का प्लान? अमेरिकी रिपोर्ट में दावा
(photo credit AI, for representation only)

China Role in Iran War: चीन ईरान का पुराना सहयोगी देश है. ईरान युद्ध के दौरान चीन की भूमिका पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी चेतावनी दे चुके हैं. अब एक नई अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीजिंग और तेहरान का रिश्ता अब सिर्फ हथियार बेचने तक सीमित नहीं है. यह काफी आगे बढ़ चुका है.

वन वर्ल्ड आउटलुक’ नाम की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान और चीन अमेरिका के खिलाफ एक तरह की रणनीतिक साझेदार बनते जा रहे हैं. इसमें प्रॉक्सी, प्रतिबंधों से बचने के तरीके और सीधे सबूत न छोड़ने जैसी चीजें शामिल हैं.

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चीन को कैसे पहुंचेगा ईरान युद्ध से फायदा

रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की सीधी जीत से चीन को कोई लाभ नहीं होगा. बल्कि, तेहरान ज‍ितना ज्‍यादा अमेरिका की ताकत को युद्ध में उलझाएगा, मुश्किलें पैदा करेगा और उस पर खर्च बढ़ाएगा उतना ही फायदा चीन को होगा.

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चीन कैसे कर रहा ईरान की मदद

अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स की मानें तो चीन अब ईरान का सिर्फ दूर से समर्थन करने वाला देश नहीं है. चीन ईरान को युद्ध के दौरान फिर से तैयार करने में सक्रिय मदद दे रहा है.

छिपाकर एयर-डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी

सीएनएन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इसमें कहा गया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि चीन आने वाले हफ्तों में ईरान को एयर-डिफेंस सिस्टम दे सकता है. इसके लिए वह तीसरे देशों का इस्तेमाल कर सकता है ताकि असली स्रोत छिपा रहे.

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रिपोर्ट में कहा गया, एयर-डिफेंस सिस्टम, एंटी-शिप मिसाइल और कई इंडस्ट्रियल सामान दोहरे इस्तेमाल में आते हैं. ये सब ईरान का युद्ध लड़ने का तरीका बदल सकते हैं.

अमेरिकी थिंक टैंक ‘अटलांटिक काउंसिल’ ने भी यह दर्ज किया है कि चीन ईरान को ड्रोन, मिसाइल और उनसे जुड़े पार्ट्स सप्लाई कर रहा है. इससे अमेरिका-इजरायल के लिए इलाके में काम करना मुश्किल हो सकता है. इसमें बीबीसी की रिपोर्ट का भी जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी एजेंसियों का आरोप है कि बीजिंग तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में ट्रेनिंग और जरूरी पार्ट्स देकर मदद कर रहा है. रिपोर्ट ने यह भी कहा कि इन खबरों से वॉशिंगटन, यरुशलम और खाड़ी देशों के नीति-निर्माताओं को चिंता होनी चाहिए.

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Vineet Sharan

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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