Hindi World Hindi

China Largest Desert Taklamakan Desert Turned Green Scientists Shocked To See Ecological Engineering

भारत के पड़ोसी देश का सबसे बड़ा रेगिस्तान हुआ हरा, देखकर चौंक गए वैज्ञानिक

Taklamakan Desert: नई रिसर्च से पता चलता है कि चीन का तकलामाकन रेगिस्तान एक कार्बन सिंक में बदल रहा है, जिसका मतलब है कि यह एटमॉस्फियर से जितना कार्बन निकालता है, उससे ज्यादा सोखता है.

(photo credit AI, for representation only)

Taklamakan Desert: चीन का अपने सबसे बड़े रेगिस्तान तकलामाकन रेगिस्तान में लाखों-करोड़ों पेड़ लगाने का प्रयोग सफल साबित हो रहा है. रिसर्च से पता चलता है कि रेगिस्तान के किनारों पर लगे पेड़ लगाने की बड़े पैमाने पर इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग ने इसे एक कार्बन सिंक में बदल दिया है. यानी यह रेगिस्तान अब जितना CO2 निकालता है, उससे ज्यादा सोखता है.

क्या है तकलामाकन रेगिस्तान

लाइव साइंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकलामाकन रेगिस्तान को तकलीमाकन या तकला माकन भी कहा जाता है. यह लगभग 130,000 स्क्वायर मील यानी 337,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है.

66 अरब से ज्यादा पेड़ लगे

1978 में चीन ने थ्री-नॉर्थ शेल्टरबेल्ट प्रोग्राम लागू किया रेगिस्तान बनने की रफ़्तार को धीमा करना है मकसद इसे ग्रेट ग्रीन वॉल भी कहा जाता है 2050 तक तकलामाकन और गोबी रेगिस्तानों को खत्म करने का लक्ष्य है उत्तरी चीन में अब तक 66 बिलियन से ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं

क्यों था ये बेहद सूखा इलाका

तकलामाकन ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो साल के ज्यादातर दिन नमी वाली हवा को रेगिस्तान तक पहुंचने से रोकते हैं. इससे बहुत ज़्यादा सूखे के हालत बन जाते हैं. यह ज़्यादातर पौधों को उगने नहीं देते हैं.

चीन ने क्या निकाली इसकी काट

पिछले कुछ दशकों में, चीन ने तकलामाकन के किनारों के आसपास जंगल लगाया है, और एक नई स्टडी से पता चलता है कि यह तरीका काम करने लगा है. शोधकर्ताओं ने कहा है कि ग्रेट ग्रीन वॉल की रेगिस्तान बनने की रफ़्तार को धीमा करने की क्षमता अभी साफ नहीं है, लेकिन कार्बन सिंक के तौर पर इसकी भूमिका “दूसरे रेगिस्तानी इलाकों के लिए एक कीमती मॉडल का काम कर सकती है.

Add India.com as a Preferred Source

क्या बोले शोधकर्ता

स्टडी के को-ऑथर, कैलटेक में प्लैनेटरी साइंस के प्रोफेसर और NASA की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट, युक युंग ने बताया, हमने पहली बार पाया कि इंसानों के दखल से सबसे ज्यादा सूखे इलाकों में भी कार्बन सोखने की क्षमता असरदार तरीके से बढ़ सकती है. इससे रेगिस्तान को कार्बन सिंक में बदलने और रेगिस्तान बनने को रोकने की क्षमता का पता चलता है. पर एक्सपर्ट्स इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या ग्रेट ग्रीन वॉल ने रेत के तूफ़ानों की फ्रीक्वेंसी को काफी कम कर दिया है.