By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
चीन समुद्र में रच रहा साजिश! क्या है लॉजिस्टिक्स किलर YJ-18C, कैसे बिना युद्ध पोतों को निशाना बनाए बर्बाद कर देगा दुश्मन की नौसेना?
Logistics Killer Missile: चीनी मिलिट्री मैगजीन का कहना है YJ-18C लैंड-अटैक क्रूज हथियार है, लेकिन इसे एंटी-शिप इस्तेमाल के लिए बदला जा सकता है.
Logistics Killer Missile: एक नई PLA मिसाइल अमेरिका की नौसेना के लिए मुसीबत बन सकती है. वह भी बिना युद्ध पोतों को निशाना बनाए बिना. एक चीनी मिलिट्री मैगजीन ने यह दावा किया है. आइये जानते हैं कि चीन दुश्मन देशों की नौसेना के साथ क्या करना चाहता है.
YJ-18C क्या है
साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक शिपबोर्न वेपन्स डिफेंस रिव्यू में प्रकाशित एक एनालिसिस के अनुसार, YJ-18C, एक सबसोनिक लैंड-अटैक क्रूज मिसाइल है. इसे पहली बार बीजिंग की 3 सितंबर की विजय दिवस मिलिट्री परेड में दिखाया गया था. रिपोर्ट के अनुसार, YJ-18C पूरे रास्ते Mach 0.8 की सबसोनिक स्पीड से उड़ती है और एक एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम के माध्यम से अपनी प्रभावशीलता को बढ़ाती है. इसकी ऑपरेशनल रेंज भी 600 किमी से बढ़कर 1,000 किमी से अधिक हो गई है, जिससे सुरक्षित क्षेत्रों से “स्टैंड-ऑफ” हमले संभव हो गए हैं.
बदल सकती है एंटी-शिप मिसाइल में
YJ-18C को एंटी-शिप इस्तेमाल के लिए बदला जा सकता है क्योंकि यह अमेरिकी AGM-158C LRASM (लॉन्ग-रेंज एंटी-शिप मिसाइल) से मिलती-जुलती है. चाइना स्टेट शिपबिल्डिंग कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाली मैगज़ीन ने कहा कि बेहतर स्टील्थ, बढ़ी हुई रेंज और आसान मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पीड की कुर्बानी दी जा सकती है.
क्या है चीन की नई रणनीति
विशेषज्ञों के मुताबिक YJ-18C को YJ-18C ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी की “सेकंड टियर” संपत्तियों यानी पुराने जहाजों पर तैनात किया जा सकती है.
ट्रांसपोर्ट शिप किलर
लेख में कहा गया है कि ऐसी विशेषताएं इस मिसाइल को “ट्रांसपोर्ट शिप किलर” की भूमिका के लिए उपयुक्त बनाती हैं. यानी इस मिसाइल से युद्धक जहाजों को नहीं बल्कि माल वाहक जहाजों को निशाना बनाया जा सकता है. इससे दुश्मन की नौसेना की आपूर्ति खत्म हो जाएगी और नौसेना घुटनों पर आ जाएगी.
कहां तैनात हो सकती हैं ये मिसाइलें
एनालिसिस से पता चला कि YJ-18C – जिसे मूल रूप से पनडुब्बी टॉरपीडो ट्यूब के लिए डिज़ाइन किया गया था – को चीन की पुरानी टाइप 039 पनडुब्बियों, पुराने सतह के जहाज़ों या यहाँ तक कि बदले हुए नागरिक कार्गो जहाज़ों से भी लॉन्च किया जा सकता है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें