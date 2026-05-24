क्या भारत का पड़ोसी दुश्मन बना रहा दुनिया का सबसे बड़ा सपोर्ट शिप? जानें कहां होगा इस्तेमाल

China Ship:  चीन दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक सहायता जहाज लॉन्च करने के करीब है. हाल में दिखी एक तस्वीर के आधार पर ही विशेषज्ञ ये दावा कर रहे है.

Published date india.com Published: May 24, 2026 1:21 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
क्या भारत का पड़ोसी दुश्मन बना रहा दुनिया का सबसे बड़ा सपोर्ट शिप? जानें कहां होगा इस्तेमाल
(photo credit AI, for representation only)

China Ship:  चीन दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक सहायता जहाज (naval support ship) लॉन्च करने के करीब है. गुरुवार को, जब चाइना स्टेट शिपबिल्डिंग कॉर्पोरेशन ने सोशल मीडिया पर अपने एक शिपयार्ड की तस्वीर जारी की, तब इस तस्वीर के बैकग्राउंड में एक ड्राई डॉक में एक विशाल जहाज का ढांचा (Hull) दिखाई दे रहा था.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, इस तस्वीर को देखकर सैन्य जानकारों के बीच यह अटकलें लगने लगीं कि यह ढांचा एक सहायक जहाज (Auxiliary Ship) का है. साथ ही, इसने पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (PLA Navy) की भविष्य की लॉजिस्टिक क्षमताओं को लेकर बहस छेड़ दी.

क्या अंतिम फिटिंग के लिए तैयार है जहाज

जहाज का ऊपरी डेक और ‘आइलैंड सुपरस्ट्रक्चर’ (जहाज के ऊपर बने ढांचे) काफी हद तक पूरे हो चुके लग रहे थे. लगता है कि जहाज जल्द ही ड्राई डॉक से निकलकर अपनी अंतिम फिटिंग के लिए तैयार हो जाएगा.

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क्यों चाहिए चीन के ऐसे जहाज

चीन के पास विदेशों में सैन्य अड्डे बहुत कम हैं. उसे खुले समुद्र में होने वाले इन अभियानों के दौरान भोजन, पानी, ईंधन और गोला-बारूद जैसी ज़रूरी चीज़ों की आपूर्ति के लिए सहायक जहाजों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा.

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अभी चीन के पास हैं कैसे जहाज

PLA नेवी के विमानवाहक पोत समूहों (aircraft carrier groups) को दो 45,000 टन के ‘टाइप 901 फुयू क्लास’ तेज़ गति वाले लड़ाकू सहायता जहाजों और उनसे कहीं छोटे व धीमी गति वाले ‘टाइप 903 फुची क्लास’ जहाजों से सहायता मिलती है.

बड़ी बातें

  • सैटेलाइट तस्वीरों से यह संकेत मिल रहा है कि एक नया “सुपर कैरियर” बनाया जा रहा है
  • नौसेना की लॉजिस्टिक को मज़बूत बनाने के लिए विशाल आपूर्ति जहाजों की एक नई श्रेणी की जरूरत पड़ेगी

कैसे हुआ खुलासा

दुनिया को सबसे पहले इस सहायक जहाज के अस्तित्व के बारे में पिछले महीने पता चला. यह जानकारी ‘जेन्स’ (Janes) की एक रिपोर्ट से सामने आई थी, जो मार्च में ली गई व्यावसायिक सैटेलाइट तस्वीरों पर आधारित थी. रिपोर्ट में बताया गया था कि इस जहाज़ का निर्माण दक्षिणी शहर गुआंगज़ौ में स्थित ‘लॉन्गक्स्यू शिपयार्ड’ में किया जा रहा है,

जेन्स ने अनुमान लगाया कि यह जहाज़ लगभग 271 मीटर (890 फीट) लंबा और 37 मीटर चौड़ा है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ऐसा लगता है कि इस जहाज़ को कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स के लिए ईंधन, सूखा सामान और गोला-बारूद ले जाने के मकसद से डिज़ाइन किया गया है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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