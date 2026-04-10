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China New Ai Soldier Think Faster Than Any Human In Fog Of War

भारत के पड़ोसी दुश्मन ने सैन्य कमांड सेंटर में तैनात किया AI सैनिक, लड़ेगा 'फॉग ऑफ वार' से

AI Soldier: किसी मिशन के दौरान कई जरूरी बातें होती हैं, जो किसी मिशन को बना या बिगाड़ सकती हैं, एआई इन सब पर नजर रखता है.

(photo credit AI, for representation only)

AI Soldier: चीनी सेना ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एजेंट तैनात किया है. दावा है कि यह वह किसी भी इंसान से ज्यादा तेज सोच सकता है. आइये जानते हैं कि ये एआई चीन की सेना की कैसे मदद करेगा.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह सिस्टम दुनिया का पहला ऑटोनॉमस कमांड टूल हो सकता है जिसे फ्रंटलाइन ऑपरेशन में एक्टिवली इंटीग्रेट किया गया है.

बटालियन-लेवल के कमांडर की करेगा मदद

जर्नल कमांड कंट्रोल एंड सिमुलेशन में एक पीयर-रिव्यूड पेपर के मुताबिक, यह एआई बटालियन-लेवल के कमांडरों के बगल में बैठने के लिए डिजाइन किया गया है. यह एक हाइपर-अलर्ट चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर काम करता है. यानी इस एआई की सलाह या आदेश पूरी बटालियन पर लागू होगा.

युद्ध का कोहरा

किसी युद्ध के दौरान कमांड सेंटर में कई बार काफी अनिश्चितता हो जाती है. शोर, तनाव के चलते कमांडर के लिए कई बार फैसले ले पाना मुश्किल हो जाता है या फिर इसमें समय लगता है. इसे युद्ध का कोहरा या फॉग ऑफ वार कहते हैं. चीन का यह नया एआई डिजिटल सैनिक इसी समस्या से निपटेगा और किसी भी स्थिति में तुरंत सुझाव देगा.

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शुरू हो चुकी है एआई सैनिक की टेस्टिंग

पीपल्स लिबरेशन आर्मी और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी (NUDT) से जुड़ी एक टीम ने यह सिस्टम बनाया है. NUDT के रिसर्च साइंटिस्ट बो हुआंग की टीम ने 12 मार्च को पब्लिश हुए पेपर में लिखा, इसे पहले ही एक कमांड इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट किया जा चुका है जो बटालियन-लेवल के ऑपरेशन को सपोर्ट कर सकता है.

युद्ध के एआई की तकनीक को समझें

AI एक बड़े लैंग्वेज मॉडल की लिंग्विस्टिक समझ को युद्ध के एक बदलते, टाइम-सेंसिटिव मैप के साथ जोड़ता है. यह न सिर्फ डेटा स्टोर करता है बल्कि इसके पीछे की कहानी को भी समझता है.

एक इंसानी कमांडर कभी तनाव में सूचना को महत्व देना मुश्किल हो जाता है, यह AI रियल टाइम में उन प्रायोरिटी को डायनामिक रूप से जेनरेट करता है.

युद्ध विशेषज्ञों की करेगा मदद

तुलना के लिए, इसे पांच एक्सपर्ट्स के सामने रखा गया, जिनके पास पांच साल से ज्यादा एम्फीबियस वॉरफेयर रिसर्च का अनुभव और औसतन 12 साल की सर्विस थी. नतीजे चौंकाने वाले थे. फैसले लेने का समय लगभग आधा हो गया. AI ने ओओडीए लूप यानी मिलिट्री फैसले लेने के केंद्र में “देखो, रास्ता दिखाओ, फैसला करो और काम करो” के साइकिल को 43 परसेंट तक तेज कर दिया.