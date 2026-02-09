Hindi World Hindi

'कोई बहन मुझे अपना एक्स ब्वॉयफ्रेंड दे दो', क्या है ये अजीब डेटिंग ट्रेंड, लोग जॉब की तरह प्यार को कर रहे रेफर

Dating Trend: युवा लड़के लड़कियां अपने एक्स-पार्टनर की खूबियों को बताते हुए विज्ञापन दे रहे हैं.

Dating Trend: चीन के युवा लड़के-लड़कियों ने एक्स-पार्टनर रेफरल (ex-partner referrals) नाम का एक नया डेटिंग ट्रेंड शुरू किया है. इसमें युवा अपने पुराने प्रेमियों यानी एक्स पार्टनर को जॉब कैंडिडेट की तरह मानते हैं.

बतातें है एक्स की खूबियां

साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह डेटिंग ट्रेंड बिल्कुल जॉब रेफरल की तरह है. लोग ‘सेकंड-हैंड मार्केट’ में अपने एक्स-पार्टनर की खूबियों को बताते हुए विज्ञापन दे रहे हैं. वे ऑनलाइन अजनबियों के साथ विस्तृत प्रोफाइल, पर्सनल फीडबैक और पिछले रिलेशनशिप की “यूसेज रिपोर्ट” शेयर करते हैं ताकि मॉडर्न डेटिंग के जोखिमों से निपटने में मदद मिल सके.

कैसे शुरू हुआ ये ट्रेंड



रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह ट्रेंड सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट के बाद शुरू हुआ, जिसमें बॉयफ्रेंड के लिए “इंटरनल रेफरल” मांगा गया था. वायरल पोस्ट में लिखा था, क्या कोई बहन मुझे अपने एक्स का रेफरेंस दे सकती है? मुझे सच में समझ नहीं आता कि डेटिंग इतनी मुश्किल क्यों है. अगर मुझे जल्द ही कोई नॉर्मल लड़का नहीं मिला, तो मुझे खुद को बैलेंस करने के लिए दवाएं लेनी पड़ सकती हैं.

देखने वालों ने कमेंट सेक्शन में बाढ़ ला दी. लड़कियों ने एक्स-पार्टनर को अनुभवी ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटर या सेल्सपर्सन की तरह पेश किया.

कैसे लड़के रेफर किए लड़कियों ने



उत्तर-पूर्वी चीन के जिलिन प्रांत के एक नेटिजन ने लिखा, मेरे अभी के बॉयफ्रेंड के बारे में क्या ख्याल है? अगर हमारा ब्रेकअप हो जाता है, तो मैं तुम्हें बताऊंगी, वह असल में काफी उदार है. एक दूसरे लड़की ने लिखा, 1995 में पैदा हुआ, 183 सेमी लंबा, सरकारी कंपनी में काम करता है, इमोशनली स्टेबल, खाना बना सकता है. कमी: थोड़ा मम्मी का लाडला. विचार करने लायक.

‘ किस करने की स्किल्स खराब हैं ‘

एक अन्य ने लिखा, जगह: शंघाई, उम्र: 28, लिंग: पुरुष, राशि: कर्क. फायदे: 185cm लंबा, गोरा, पब्लिक सेक्टर में काम करता है, चट्टान की तरह इमोशनली स्टेबल. कमजोरियां: किस करने की स्किल्स खराब हैं, वीडियो गेम खेलते समय गालियां देता है. कोई घरेलू हिंसा नहीं, कोई बेवफाई नहीं, लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से ब्रेकअप हुआ. कुछ लोगों ने इन “रेफरल” को जॉब रिकमेंडेशन जितना ही सीरियसली लिया. एक ने लिखा, तीन साल के सीधे अनुभव के आधार पर. कुछ लोग तो मजाक में यह भी कहते हैं कि यह ट्रेंड इतना पॉपुलर हो गया है कि ऐसा लगता है जैसे कोई सेकंड-हैंड मार्केट में आ गया हो, जहां एक्स को “पुरानी चीज” की तरह माना जाता है.