China New Microwave Weapon System The Hurricane 3000 Can Destroy Drone Within 3km

भुट्टे की तरह भून देगा हर ड्रोन, 3 किलोमीटर रेंज, चीन ने बनाया घातक हथियार

China: हरिकेन 3000 की रेंज US आर्मी के अपने बराबर के सिस्टम वाले हथियार से ज्यादा है. ट्रक पर लगे हरिकेन 3000 को सितंबर में चीन की बड़ी मिलिट्री परेड के दौरान दिखाया गया था.

China: दुश्मन के ड्रोन का मुकाबला करने के लिए चीन ने नया हाई-पावर माइक्रोवेव सिस्टम बना लिया है. इस सिस्टम का नाम है हरिकेन 3000. दावा है कि इसकी रेंज अमेरिकी आर्मी के अपने बराबर के सिस्टम से ज़्यादा है. साथ ही यह ‘अलग-अलग एयर डिफेंस मिशन’ कर सकता है.

और डायरेक्टेड-एनर्जी लेज़र हथियारों की तुलना में, जो पॉइंट-बाय-पॉइंट टारगेट पर हमला करते हैं, हाई-पावर माइक्रोवेव सिस्टम एक बड़े एरिया को कवर करते हैं, जिससे “स्वीप-एंड-किल” इंटरसेप्शन मुमकिन होता है, जो ड्रोन झुंडों के सैचुरेशन हमलों के खिलाफ खास तौर पर असरदार है.

पहली बार कब दिखा

साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हाई-पावर माइक्रोवेव सिस्टम को बीजिंग में 3 सितंबर की विक्ट्री डे परेड के दौरान दिखाया गया था.

पहली बार सामने आई डिटेल



इस हफ्ते इसके डेवलपर सरकारी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर नोरिंको ने पहली बार वेपन सिस्टम के कुछ डिटेल्स बताए. नोरिंको के एक एक्सपर्ट यू जियानजुन ने शंघाई की न्यूज़ साइट गुआंचा को दिए एक इंटरव्यू में कहा, हल्के और छोटे अनमैन्ड एरियल व्हीकल और ड्रोन झुंड के खिलाफ इसकी असरदार इंटरसेप्शन रेंज 3km से ज़्यादा है, जो इसे घरेलू और इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे ही सिस्टम में सबसे आगे रखती है.

कितनी है अमेरिका हथियार की रेंज



बता दें US आर्मी का बराबर का हाई-पावर माइक्रोवेव वेपन सिस्टम – जिसे लियोनिडास के नाम से जाना जाता है और एपिरस ने डेवलप किया है की रेंज 2km तक है.

आयरन ट्रायंगल



यू ने कहा कि यह पॉइंट डिफेंस कम दूरी के टारगेटेड सिस्टम से एसेट्स की सुरक्षा से बड़े एरिया डिनायल तक ले जाता है, जिसमें बड़ी रेंज और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच शामिल है. यह हथियार ड्रोन के खिलाफ “आयरन ट्रायंगल” बनाने के लिए खुद से ऑपरेट करके या लेजर वेपन और ट्रेडिशनल आर्टिलरी के साथ नेटवर्किंग करके ऐसा करता है.