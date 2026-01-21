By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
समंदर में चीन का 'नया शिकारी' तैयार, कैसे ज्यादा घातक बना H-6J बॉम्बर?
H-6J Bomber: चीन ने H-6J मैरीटाइम स्ट्राइक बॉम्बर को अपग्रेड कर दिया है.
H-6J Bomber: चीन के H-6J मैरीटाइम स्ट्राइक बॉम्बर को लेकर कई नई जानकारी सामने आई है. नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस समुद्री युद्ध विमान की रेंज और मारक क्षमता दोनों बढ़ गई है.
एंटी शिप हथियार है H-6J
PLA एयर फ़ोर्स के H-6K का नेवल वेरिएंट H-6J मुख्य रूप से एक एंटी-शिप हथियार के तौर पर डिजाइन किया गया है. माना जाता है कि ताइवान पर लड़ाई सहित अलग-अलग सिनेरियो में जहाजों को रोकने के लिए जरूरी है.
सर्विलांस क्षमता बढ़ी
मिलिट्री एनालिस्ट के अनुसार, चीन का H‑6J मैरीटाइम स्ट्राइक बॉम्बर, जिसमें दो टोही पॉड्स लगे हैं. ये पॉड दूरबीन जैसे होते हैं. इसने विमान के मैरीटाइम सर्विलांस को सपोर्ट करते हुए लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमताओं को बढ़ाया है.
पिछले बुधवार को सरकारी ब्रॉडकास्टर CCTV पर दिखाए गए एक प्रोग्राम में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एक विशेषज्ञ काई सुलियांग ने कहा कि H-6J में एक्स्ट्रा रिकॉनिसेंस पॉड्स की वजह से ज्यादा दूरी पर और बड़े एरिया में समुद्री टारगेट देख सकता है.
इस पर तैनात हैं YJ-12
H-6J, YJ-12 सुपरसोनिक एंटी-शिप क्रूज मिसाइल ले जाने में सक्षम है, जिसकी अनुमानित रेंज लगभग 400 किमी है.
बढ़ गया है विमान का कॉम्बैट रेडियस
पिछली चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, H-6J की कुल वेपन कैपेसिटी पुराने H-6G मैरीटाइम स्ट्राइक बॉम्बर्स से लगभग दोगुनी है, जबकि इसका कॉम्बैट रेडियस लगभग 50 परसेंट बढ़ाकर लगभग 3,500km कर दिया गया है.
ज्यादा मिसाइलें हो सकती हैं तैनात
सबसे बड़े अपग्रेड्स में से एक विंग हार्डपॉइंट्स (wing hardpoints) की संख्या में बढ़ोतरी है, जो H-6K पर छह से बढ़कर H-6J पर आठ हो गई है. साउथ चाइना सी समेत दूसरे समुद्रों में मौजूद चीन के दुश्मनों को इस विमान से सतर्क रहने की जरूरत है.
