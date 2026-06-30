'सस्ते पानी का समंदर...' नई तकनीक से पानी का खारापन खत्म करना होगा बोतलबंद पानी की कीमत से कम

Desalinating: डीसेलिनेशन में पारंपरिक रूप से या तो बहुत ज़्यादा बिजली खर्च होती है या बड़े और महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करता है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 30, 2026, 3:02 PM IST
'सस्ते पानी का समंदर...' नई तकनीक से पानी का खारापन खत्म करना होगा बोतलबंद पानी की कीमत से कम
कुदरती धूप में, डिवाइस ने हर दिन 20 लीटर से ज्यादा ताजा पानी बनाया. (photo credit, credit AI)

Desalinating: डीसेलिनेशन यानी खारे पानी को ताजे पानी में बदलने में काफी ईंधन खर्च होता है. इसलिए ज्यादातर वही देश इस तकनीक का इस्तेमाल कर पाते हैं, जो अमीर होते हैं और उनके पास पर्याप्त ईंधन होता है. अब चीन की एक नई तकनीक ने उम्मीद जगाई है. दावा है कि यह तकनीक डीसेलिनेशन को काफी सस्ता बना सकती है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में एक आउटडोर डेमोंस्ट्रेशन प्रोटोटाइप सफल रही है. इस प्रोटोटाइप ने एक नए तरह के फोटोथर्मल मटीरियल की वजह से ज़ीरो यूटिलिटी एनर्जी कॉस्ट के साथ साल भर स्टेबिलिटी दिखाई है

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रिसर्चर्स ने एक थ्री-डायमेंशनल फोटोथर्मल इवैपोरेशन मटीरियल में नैनोपार्टिकल्स के इस्तेमाल का एक नया तरीका डेवलप किया है, जिससे डीसेलिनेशन के लिए सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करने की एफिशिएंसी काफी बढ़ गई है.

90.2 परसेंट तक का सोलर एब्जॉर्प्शन रेट

प्रयोग से पता चला कि इस स्ट्रक्चर ने 90.2 फीसदी तक का सोलर एब्जॉर्प्शन रेट हासिल किया. समुद्री पानी को इवैपोरेट करने के लिए ज़रूरी एनर्जी में 45.7 फीसदी की कमी आई.

कैसे हुआ ये प्रयोग

  • एक छोटी ट्रायल साइट पर, डिवाइस का डीसेलिनेशन के लिए इस्तेमाल
  • सिर्फ़ नेचुरल धूप का इस्तेमाल किया गया इस प्रयोग में
  • किसी बाहरी पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं
  • 5 स्क्वायर मीटर खेत की सिंचाई करने में मदद मिली

दो साल के अनुमानित ऑपरेशन के आधार पर, टीम ने पाया कि पानी बनाने की लागत बोतल वाले पानी की लागत से कम हो जाएगी. अगर सिस्टम को बढ़ाया जाए या लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो आर्थिक फ़ायदा “और भी ज़्यादा होगा”.

किसने किया शोध?

बीजिंग में मौजूद इंस्टीट्यूट ऑफ़ प्रोसेस इंजीनियरिंग (IPE) और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज और शेन्जेन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स द्वारा मिलकर की गई यह स्टडी 21 जून को एडवांस्ड मैटेरियल्स जर्नल में पब्लिश हुई है.

मौजूदा तकनीक कैसे काम करती है?

आज इसकी सबसे खास टेक्नोलॉजी रिवर्स ऑस्मोसिस है, जिसे मेम्ब्रेन डिसेलिनेशन भी कहते हैं, और यह बिजली का इस्तेमाल करके समुद्री पानी को बड़े पाइपों से पतली मेम्ब्रेन में पंप करती है, जो पानी के मॉलिक्यूल्स को गुज़रने देती हैं और नमक को रोकती हैं.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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