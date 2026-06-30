'सस्ते पानी का समंदर...' नई तकनीक से पानी का खारापन खत्म करना होगा बोतलबंद पानी की कीमत से कम

Desalinating: डीसेलिनेशन यानी खारे पानी को ताजे पानी में बदलने में काफी ईंधन खर्च होता है. इसलिए ज्यादातर वही देश इस तकनीक का इस्तेमाल कर पाते हैं, जो अमीर होते हैं और उनके पास पर्याप्त ईंधन होता है. अब चीन की एक नई तकनीक ने उम्मीद जगाई है. दावा है कि यह तकनीक डीसेलिनेशन को काफी सस्ता बना सकती है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में एक आउटडोर डेमोंस्ट्रेशन प्रोटोटाइप सफल रही है. इस प्रोटोटाइप ने एक नए तरह के फोटोथर्मल मटीरियल की वजह से ज़ीरो यूटिलिटी एनर्जी कॉस्ट के साथ साल भर स्टेबिलिटी दिखाई है
रिसर्चर्स ने एक थ्री-डायमेंशनल फोटोथर्मल इवैपोरेशन मटीरियल में नैनोपार्टिकल्स के इस्तेमाल का एक नया तरीका डेवलप किया है, जिससे डीसेलिनेशन के लिए सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करने की एफिशिएंसी काफी बढ़ गई है.
प्रयोग से पता चला कि इस स्ट्रक्चर ने 90.2 फीसदी तक का सोलर एब्जॉर्प्शन रेट हासिल किया. समुद्री पानी को इवैपोरेट करने के लिए ज़रूरी एनर्जी में 45.7 फीसदी की कमी आई.
दो साल के अनुमानित ऑपरेशन के आधार पर, टीम ने पाया कि पानी बनाने की लागत बोतल वाले पानी की लागत से कम हो जाएगी. अगर सिस्टम को बढ़ाया जाए या लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो आर्थिक फ़ायदा “और भी ज़्यादा होगा”.
बीजिंग में मौजूद इंस्टीट्यूट ऑफ़ प्रोसेस इंजीनियरिंग (IPE) और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज और शेन्जेन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स द्वारा मिलकर की गई यह स्टडी 21 जून को एडवांस्ड मैटेरियल्स जर्नल में पब्लिश हुई है.
आज इसकी सबसे खास टेक्नोलॉजी रिवर्स ऑस्मोसिस है, जिसे मेम्ब्रेन डिसेलिनेशन भी कहते हैं, और यह बिजली का इस्तेमाल करके समुद्री पानी को बड़े पाइपों से पतली मेम्ब्रेन में पंप करती है, जो पानी के मॉलिक्यूल्स को गुज़रने देती हैं और नमक को रोकती हैं.
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