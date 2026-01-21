  • Hindi
बाबा की उम्र में बनेंगे पापा, चीन पर चढ़ी आबादी बढ़ाने की सनक, रिटायर लोगों को फ्री में दे रहा ये सुविधा

China Birth Rates: चीन में रिटायर्ड लोगों को प्रीनेटल जांच का खर्च वापस किया जाएगा.

China Birth Rates: चीन आबादी बढ़ाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है. कंडोम और कॉन्ट्रासेप्टिव पर टैक्स लगाने के कदम के बाद, बीजिंग ने जन्म दर बढ़ाने के लिए ऐसा आदेश दिया कि लोग मजाक उड़ाने लगे.

क्या है नई पॉलिसी

साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज़ ने बीजिंग में एक नई पॉलिसी की घोषणा की है, जिसके तहत रिटायर्ड लोगों को प्रीनेटल जांच का खर्च वापस किया जाएगा.

1 जनवरी, 2026 से आदेश लागू

नेशनल हेल्थकेयर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की एक पब्लिक घोषणा के अनुसार, बीजिंग ने 1 जनवरी, 2026 से सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले सेल्फ-एम्प्लॉयड निवासियों और पेंशनर्स के लिए प्रीनेटल चेक-अप फीस रीइंबर्समेंट की अनुमति देना शुरू कर दिया है.

कितने मिलेंगे पैसे

नई पॉलिसी में प्रति व्यक्ति कुल रीइंबर्समेंट अमाउंट 3,000 युआन (US$430) से बढ़ाकर 10,000 युआन (US$1,430) कर दिया गया है. पर ऑनलाइन यूजर्स ने जल्द ही पॉलिसी में “पेंशनर्स” शब्द देखा मजाक उड़ाया.

चीन में कितनी है रिटायरमेंट उम्र

2025 से पहले चीन में रिटायरमेंट की उम्र पुरुषों के लिए 60, व्हाइट-कॉलर जॉब में महिलाओं के लिए 55 और वर्किंग क्लास महिलाओं के लिए 50 थी. 1 जनवरी, 2025 को, देश ने ऊपर बताई गई कैटेगरी में पुरुषों के लिए कानूनी रिटायरमेंट की उम्र धीरे-धीरे बढ़ाकर 63 और महिलाओं के लिए 58 और 55 करने का प्लान लागू करना शुरू किया.

इतनी उम्र में तो हो जाता है मेनोपॉज

मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर ऑफ़ चाइना जर्नल में 2011 में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक, मेनोपॉज की औसत उम्र 48.72 साल है. कई लोगों का मानना ​​था कि जन्म दर बढ़ाने के लिए यह एक और बेकार कदम है. यह डर भी जताया गया है कि इससे यौन संचारित संक्रमण (STI) बढ़ेंगे. एक ऑनलाइन दर्शक ने कहा, जन्म दर बढ़ाने के लिए वे पागल हो गए हैं.

