Hindi World Hindi

China Oil Import From Iran Xi Jinping About To Suffer Major Setback Donald Trump Strategy

ईरान -अमेरिका युद्ध के बीच कैसे फंस गया चीन? क्या ट्रंप की चाल में उलझे जिनपिंग, जानिए कैसे ड्रैगन को लगने वाला है बड़ा झटका

चीन दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर है. यह खाड़ी देशों से बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है जिसमें ईरान प्रमुख है. पश्चिम एशिया में बड़े युद्ध का मतलब है कि सप्लाई चेन में रुकावट आएगी.

(फोटो क्रेडिट- reuters)

China energy ties with Iran: पश्चिम एशिया में एक बड़े युद्ध के शुरू होने की आशंका गहरी हो गई है. ईरान अब आर-पार की लड़ाई के मूड में दिख रहा है. ऐसा हुआ तो चीन का भी मुश्किल में पड़ना तय है. दरअसल लंबे समय से चीन ईरान से भारी छूट वाला क्रूड ऑयल खरीद रहा था. लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचा तो चीन की ऊर्जा आपूर्ति पर इसका सीधा असर पड़ेगा. ईरान पर हमला कर के डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे अपने दो दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचाया है, आइये समझते हैं

कच्चे तेल पर कितना निर्भर है चीन?

चीन दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर है. यह खाड़ी देशों से बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है जिसमें ईरान प्रमुख है. पश्चिम एशिया में बड़े युद्ध का मतलब है कि सप्लाई चेन में रुकावट आएगी. ईरान ने अभी होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया जिससे सैकड़ों जहाज समंदर में फंसे हुए हैं. युद्ध लंबा चला तो न सिर्फ दुनिया बल्कि चीन में भी तेल की कीमतें बढ़ेंगी. इसका असर चीन की आर्थिक तरक्की पर भी पड़ सकता है.

चीन अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल ईरान, रूस और वेनेजुएला से खरीदता था. इन तीनों देशों पर अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लागू हैं इसलिए चीन को इनसे कच्चा तेल काफी कम कीमत पर मिल रहा था. वेनेजुएला की तेल सप्लाई अब अमेरिका के नियंत्रण में है. अगर ईरान से भी चीन को होने वाली तेल आपूर्ति बंद हुई तो इसके पास सिर्फ रूस का विकल्प बचेगा. इन देशों से तेल खरीदकर चीन ने पिछले कुछ सालों में अरबों डॉलर बचाए हैं. लेकिन, अब चीन के ये अच्छे दिन खत्म होते दिख रहे हैं.

वेनेजुएला से चीन अपने कुल क्रूड इंपोर्ट का लगभग 4 प्रतिशत तेल लेता था. निकोलस मादुरो को हिरासत में लेने के बाद अमेरिका ने चीन को जाने वाले कार्गो पर रोक लगा दी. इसके बाद चीन ने ईरान से तेल खरीद और भी ज्यादा बढ़ा दी थी. लेकिन अब तेहरान से तेल की सप्लाई भी खतरे में है.

युद्ध के बाद अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है और कई ऐसा शासन आता है जो अमेरिका का करीबी हो तो भी चीन को झटका लगना तय है. ईरान में होने वाले राजनीतिक बदलाव से भी चीन एक और स्थिर और सस्ता तेल सप्लायर खो देगा. सस्ते तेल के दो सप्लायर खोना शी जिनपिंग के लिए भी बड़ा झटका होगा जो पहले ही आंतरिक मोर्चे पर कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं.

कंसल्टेंसी स्ट्रैटेजिक फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार, वेनेजुएला और ईरान से तेल सप्लाई बंद हुई तो चीन का लगभग आधा ऑयल इंपोर्ट ठप हो जाएगा. इससे न केवल चीन पर आर्थिक बोझ पड़ेगा बल्कि इसे अमेरिका से कुछ समझौते भी करने पड़ेंगे.

Add India.com as a Preferred Source