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China Pakistan 5 Point Peace Plan To Immediate Ceasefire Israel Iran War In Middle East

कैसे खत्म होगी इजरायल-US और ईरान की जंग? चीन-पाकिस्तान ने सामने रखा 5 Point का सीजफायर प्लान

मिडिल ईस्ट में जंग खत्म करने को लेकर भारत के दो दुश्मन और पड़ोसी देश शांति का प्लान लेकर आए हैं. चीन और पाकिस्तान ने 5 प्वॉइंट का शांति प्रस्ताव दुनिया के सामने रखा है. दोनों देशों का दावा है कि अगर इन प्वॉइंट पर अमल किया जाए, तो मिडिल ईस्ट में चल रही जंग रोकी जा सकती है.

चीन के विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने बीजिंग में बैठक हुई थी.

इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी से जंग चल रही है. हवाई हमलों से शुरू हुई ये लड़ाई अब ग्राउंड ऑपरेशन तक आ पहुंची है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में अपनी सेना भेज दी है. US आर्मी तेहरान में दाखिल होने वाली है. होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनियाभर में गैस और फ्यूल क्राइसिस बढ़ता जा रहा है. इस बीच जंग खत्म करने को लेकर भारत के दो दुश्मन और पड़ोसी देश शांति का प्लान लेकर आए हैं. चीन और पाकिस्तान ने 5 प्वॉइंट का शांति प्रस्ताव दुनिया के सामने रखा है. दोनों देशों का दावा है कि अगर इन प्वॉइंट पर अमल किया जाए, तो मिडिल ईस्ट में चल रही जंग रोकी जा सकती है.

PR No.85/2026 Five-Point Initiative of China and Pakistan for Restoring Peace and Stability in the Gulf and Middle East Region (Beijing, March 31,2026) pic.twitter.com/JAkSsro17a — Ministry of Foreign Affairs – Pakistan (@ForeignOfficePk) March 31, 2026



क्या है चीन-पाकिस्तान का सीजफायर प्लान?

चीन के विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने बीजिंग में बैठक के बाद 5 प्वॉइंट वाला पीस प्लान जारी किया है:-

लड़ाई तुरंत रोकी जाए और युद्ध को आगे न बढ़ाया जाए. जल्दी से जल्दी शांति की बात शुरू हो, सभी देशों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए. आम लोगों और सिविल इलाकों पर हमले बंद किए जाए. होर्मुज स्ट्रेट के समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखा जाए. संयुक्त राष्ट्र (UN) के नियमों के मुताबिक शांति समझौता हो.