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कैसे खत्म होगी इजरायल-US और ईरान की जंग? चीन-पाकिस्तान ने सामने रखा 5 Point का सीजफायर प्लान

मिडिल ईस्ट में जंग खत्म करने को लेकर भारत के दो दुश्मन और पड़ोसी देश शांति का प्लान लेकर आए हैं. चीन और पाकिस्तान ने 5 प्वॉइंट का शांति प्रस्ताव दुनिया के सामने रखा है. दोनों देशों का दावा है कि अगर इन प्वॉइंट पर अमल किया जाए, तो मिडिल ईस्ट में चल रही जंग रोकी जा सकती है.

Published date india.com Updated: March 31, 2026 8:23 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com
कैसे खत्म होगी इजरायल-US और ईरान की जंग? चीन-पाकिस्तान ने सामने रखा 5 Point का सीजफायर प्लान
चीन के विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने बीजिंग में बैठक हुई थी.

इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी से जंग चल रही है. हवाई हमलों से शुरू हुई ये लड़ाई अब ग्राउंड ऑपरेशन तक आ पहुंची है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में अपनी सेना भेज दी है. US आर्मी तेहरान में दाखिल होने वाली है. होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनियाभर में गैस और फ्यूल क्राइसिस बढ़ता जा रहा है. इस बीच जंग खत्म करने को लेकर भारत के दो दुश्मन और पड़ोसी देश शांति का प्लान लेकर आए हैं. चीन और पाकिस्तान ने 5 प्वॉइंट का शांति प्रस्ताव दुनिया के सामने रखा है. दोनों देशों का दावा है कि अगर इन प्वॉइंट पर अमल किया जाए, तो मिडिल ईस्ट में चल रही जंग रोकी जा सकती है.


क्या है चीन-पाकिस्तान का सीजफायर प्लान?
चीन के विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने बीजिंग में बैठक के बाद 5 प्वॉइंट वाला पीस प्लान जारी किया है:-

  1. लड़ाई तुरंत रोकी जाए और युद्ध को आगे न बढ़ाया जाए.
  2. जल्दी से जल्दी शांति की बात शुरू हो, सभी देशों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए.
  3. आम लोगों और सिविल इलाकों पर हमले बंद किए जाए.
  4. होर्मुज स्ट्रेट के समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखा जाए.
  5. संयुक्त राष्ट्र (UN) के नियमों के मुताबिक शांति समझौता हो.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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