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China Panda Bonds And Banks Overseas Lending Raised Limit Is These Are Financial Trap For Many Countries

चीन की युआन वाली साजिश, क्या है पांडा बॉन्ड, जिसके वित्तीय जाल में फंस रहे कई देश!

Panda Bonds: चीन ने बैंकों के विदेशी कर्ज देने की सीमा बढ़ा दी है. इससे विदेशी बैंकों या अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की ओर से जारी किए गए युआन-मूल्य वाले बॉन्ड्स यानी पांडा बॉन्ड की तेजी को समायोजित करने में मदद मिलेगी.

Panda Bonds: चीन ने बैंकों के विदेशी कर्ज देने की सीमा बढ़ा दी है. विश्लेषकों का कहना है कि इस कदम से चीन को दोहरा फायदा होगा. एक तो चीनी कंपनियों को विदेशों में निवेश बढ़ाने में मदद मिलेगी और दूसरा युआन को स्थिर रखने में भी सहायता मिलेगी. इससे विदेशी बैंकों या अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के पांडा बॉन्ड की तेजी को समायोजित करने में मदद मिलेगी.

नए नियम को समझें

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन केंद्रीय बैंक और विदेशी मुद्रा नियामक की ओर बुधवार को एक बयान जारी किया गया है. इसके अनुसार, चीन में काम कर रहे विदेशी बैंकों और चीनी बैंकों के साथ उनके संयुक्त उद्यमों के लिए विदेशी कर्ज के लेवरेज अनुपात को 0.5 से बढ़ाकर 1.5 कर दिया.

क्या होगा फायदा

विदेश में विस्तार कर रहीं कंपनियों की वित्तीय जरूरतें होंगी पूरी

कर्ज देना की सीमा की चिंता नहीं करनी होगी

वित्तपोषण के माध्यम से भू-राजनीतिक प्रभाव का विस्तार होगा

नए नियम युआन की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच को और बढ़ा सकते हैं

पांडा बॉन्ड्स पर इसका असर

गुरुवार को जारी एक रिसर्च नोट में, जापानी इन्वेस्टमेंट बैंक नोमुरा के एनालिस्ट्स ने कहा कि नए नियम इस साल “पांडा बॉन्ड्स” के जारी होने में आई तेज़ी को समायोजित करेंगे. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स के लिए क्रेडिट सपोर्ट को मजबूत करने में मदद करेंगे.

क्या होते हैं पांडा बॉन्ड्स

चीन के घरेलू बॉन्ड बाजार में विदेशी संस्थाओं, जैसे विदेशी बैंकों या अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की ओर से जारी किए गए युआन-मूल्य वाले बॉन्ड्स को कहते हैं.

नोमुरा के एनालिस्ट्स के अनुसार, साल की पहली तिमाही में पांडा बॉन्ड्स के जरिए नेट फ़ाइनेंसिंग बढ़कर 67 अरब युआन (9.8 अरब अमेरिकी डॉलर) हो गई है, जो अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही आंकड़ा है.

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क्या कहते हैं विशेषज्ञ



Natixis Corporate and Investment Bank के वरिष्ठ अर्थशास्त्री गैरी एनजी ने कहा, इस कदम से मांग मजबूत रहने की उम्मीद है. अब तक बाहरी FDI (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) एक लोकप्रिय विकल्प रहा है. वहीं, हाल के वर्षों में, चीनी कंपनियों की बढ़ती संख्या ने विदेशों के बाज़ारों में विकास के नए अवसरों की तलाश की है, क्योंकि उन्हें अपने देश में सुस्त मांग और कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है.

Fudan University के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में साइंस टेक इनोवेशन सेंटर के मुख्य अर्थशास्त्री शाओ यू ने बताया कि कुछ संस्थानों में विदेशी कर्ज देने की सीमाएं शायद अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच चुकी थीं. यह युआन के मूल्य में वृद्धि के दबाव को संतुलित करने में मदद कर सकता है.

कमजोर डॉलर से फायदा उठाने का मौका

शाओ ने कहा कि यह कदम ऐसे समय में पूंजी के देश से बाहर के प्रवाह को बढ़ावा देने में भी मदद करता है, जब अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने के कारण युआन के मूल्य में वृद्धि की मांग बढ़ रही है. वैश्विक बाजार में बढ़ती अनिश्चितता के बीच पिछले एक साल में डॉलर का रुख नीचे की ओर रहा है. गुरुवार को युआन 6.8616 प्रति डॉलर पर था.

इन सभी कदमों से चीन और युआन का प्रभाव तो दुनिया में बढ़ेगा लेकिन पाकिस्तान, अंगोला, श्रीलंका, इथियोपिया समेत दुनिया के उन देशों के लिए चिंता बढ़ सकती है जो चीन और उसकी कंपनियों के कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं. चीन के विदेशी निवेश-कर्ज का वित्तीय प्रभाव अमेरिका को भी परेशानी में डाल सकता है.