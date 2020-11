China plans For PLA : कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) के हाल ही में संपन्न एक महत्वपूर्ण सम्मेलन में अमेरिका की तर्ज पर 2027 तक एक पूरी तरह आधुनिक सेना के निर्माण की योजना को अंतिम रूप दिया गया. यहां प्रकाशित खबरों में यह कहा गया है. Also Read - Corona Virus in China: क्या चीन में लौट रहा कोरोना, फिर सामने आए इतने मामले

सरकारी ग्लोबल टाइम्स ने शनिवार को चीनी विश्लेषकों के हवाले से कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की स्थापना के सौ वर्ष 2027 में पूरे होंगे और चीन तब तक एक पूरी तरह आधुनिक सेना का निर्माण करेगा. यह लक्ष्य राष्ट्रीय क्षमता के अनुरूप है और भविष्य की राष्ट्रीय रक्षा जरूरतों को पूरा करेगा.

राष्ट्रपति शी चिनफिंग की अध्यक्षता में सत्तारूढ़ सीपीसी के पूर्ण सत्र में राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 14वीं पंचवर्षीय योजना (2021-25) तथा '2035 तक के दीर्घकालिक लक्ष्यों ' को तय करने के उनके प्रस्तावों को अपनाया गया. चौदहवीं पंचवर्षीय योजना में चीन की निर्भरता सिकुड़ते निर्यात बाजार पर कम करने के लिहाज से खपत बढ़ाने के लिए देश के घरेलू बाजार को दुरुस्त करने का लक्ष्य है, वहीं 2035 के दृष्टिकोण में सेना समेत देश के विकास का खाका है.

राजनीतिक रूप से शी के इस दृष्टिकोण से इन अटकलों को बल मिला है कि वह अगले 15 साल सत्ता में बने रह सकते हैं. माओ जेदांग के बाद शी (67) सीपीसी के सबसे अधिक शक्तिशाली नेता बनकर उभरे हैं. सीपीसी की केंद्रीय समिति के चार दिन तक चले पांचवें पूर्ण सत्र की बृहस्पतिवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार देश की राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं और आर्थिक ताकत को मजबूत किया जाना चाहिए और 2027 तक एक आधुनिक सेना के निर्माण के शताब्दी लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए.

हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट अखबार ने लिखा कि शी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पीएलए को 2027 तक आधुनिक सैन्य बल बनाने का नया लक्ष्य तय किया गया है, तब तक चीन की सेना को अमेरिका की तर्ज पर तैयार किया जाएगा.

