China Plans World First Accelerator Driven Nuclear Reactor Meet Energy Needs For The Next 1000 Years

पूरी दुनिया लेगी 1000 साल तक अपार 'बिजली के खजाने' का आनंद, क्या है नया ADS परमाणु रिएक्टर?

ADS Nuclear Reactor: चीन ने चीन न्यूक्लियर वेस्ट जलाने वाले रिएक्टर की तकनीक विकसित की है. इसे पारंपरिक रिएक्टर से 100 गुना बेहतर बताया जा रहा है.

ADS Nuclear Reactor: चीन के शोधकर्ताओं ने परमाणु ऊर्जा तकनीक को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की वाली तकनीक विकसित कर ली है. शोधकर्ताओं ने प्रायोगिक तौर पर एक नया न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है. दावा है कि यह तकनीक 1,000 सालों तक इंसानियत की एनर्जी की जरूरतों को सुरक्षित रूप से पूरा करेगी.

क्या है एडीएस न्यूक्लियर रिएक्टर

एक्सेलरेटर-ड्रिवन सबक्रिटिकल सिस्टम (ADS) एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर हैं. यह परमाणु कचरे से अपार ऊर्जा पैदा कर सकते हैं और लंबे समय तक चलने वाले रेडियोएक्टिव वेस्ट को कम समय तक चलने वाले और कम खतरनाक आइसोटोप में बदल सकते हैं.

किसने बनाया है इसे

चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज (CAS) के रिसर्चर्स और सरकारी न्यूक्लियर कंपनियों की ओर से एडीएस रिएक्टर को डिजाइन किया गया.

अगला टारगेट क्या

चाइना इनिशिएटिव एक्सेलरेटर ड्रिवन सिस्टम अगले साल दक्षिणी चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में इस रिएक्टर को चालू करेगा. यह सिस्टम का दुनिया का पहला मेगावाट-लेवल प्रोटोटाइप होगा.

क्या बोले शोधकर्ता

इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के डिप्टी डायरेक्टर हे युआन ने कहा कि यह सिस्टम “न्यूक्लियर फ्यूल ब्रीडिंग और न्यूक्लियर वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त आदर्श तरीका” है. यह न्यूक्लियर पावर को 1,000 साल के लिए ग्रीन, सेफ, स्टेबल एनर्जी सोर्स में बदल सकता है. अभी दुनिया में इस तरह का कोई कमर्शियल सिस्टम काम नहीं कर रहा है, सिर्फ़ चीन में एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं.

दूसरे रिएक्टर से कैसे बेहतर

पारंपरिक न्यूक्लियर रिएक्टर से इस्तेमाल होने वाला ज़्यादातर फ्यूल काफी तेज़ी से खत्म हो जाता है. वहीं इस्तेमाल होने वाले न्यूक्लियर फ्यूल का एक बड़ा हिस्सा एक्टिनाइड होता है. हज़ारों, या लाखों सालों तक खतरनाक कचरे के रूप में रहते हैं. पर एडीएस रिएक्टर में ऐसा नहीं है. इसमें परमाणु कचरे का भी काफी हद तक इस्तेमाल होता है. यह भी दावा किया गया है कि नया एडीएस रिएक्टर यूरेनियम ईंधन को 100 गुना बेहतर तरीके से जलाता या इस्तेमाल करता है.

