China Politics: चीन में चलेगी तो शी जिनपिंग की, तीसरी बार उनकी ताजपोशी होने वाली है. इस बीच कम्‍युनिस्‍ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस में बड़ा ड्रामा देखने को मिला जब चीन के पूर्व राष्‍ट्रपति हू जिनताओ को पार्टी कांग्रेस के बीच से 'जबरन' उठाकर बाहर कर दिया गया. जानकारी के मुताबिक हू जिनताओ को जब निकाला गया, उस समय चीन के ग्रेट हॉल में बैठक का समापन समारोह चल रहा था. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वहीं, हू जिनताओ की बेइज्जती के बाद शी जिनपिंग के धुर विरोधी रहे प्रधानमंत्री ली केकिआंग को भी सेंट्रल कमिटी से बाहर का रास्‍ता दिखा दिया गया. इसी के साथ कहा जा रहा है कि वे अब पार्टी की गतिविधियों से रिटायर हो गए हैं. इसका मतलब साफ है कि अब चीन में चलेगी तो शी जिनपिंग की.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि सुरक्षाकर्मी हू जिनताओ को जबरन हाथ पकड़कर बैठक से निकाल रहे हैं. हू जिन‍ताओ निकलना नहीं चाहते हैं और निकाले जाने का विरोध भी करते हैं लेकिन उन्‍हें हाथ पकड़कर ग्रेट हॉल से निकाल दिया गया.

वीडियो में दिख रहा है कि बैठक में शामिल एक चीनी नेता हू जिनताओ को समझाना चाह रहा है लेकिन दूसरे नेता ने उन्‍हें रोक दिया. बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ अब 79 साल के हैं और उन्‍हें ग्रेट हॉल के आगे की सीट पर बैठाया गया था. उनके ठीक आगे राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग बैठे हुए थे और उनके सामने ऐसा होता रहा.

Early drama: Hu Jintao seen being led out soon after reporters are led into the main hall pic.twitter.com/pRffGZF60I

— Danson Cheong (@dansoncj) October 22, 2022