China President Xi Jinping:सोशल मीडिया पर अफवाह है या सच है इसका पता नहीं चल सका है कि क्या सच में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बीजिंग में हाउस अरेस्ट कर लिया गया है. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि हाल ही में जब शी जिनपिंग उजबेकिस्तान के समरकंद एससीओ समिट में गए थे, तभी उन्हें सेना के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था. हालांकि अब तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और न ही वहां के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने इस अफवाह का खंडन किया है.Also Read - चार बार निकाह-चार बार तलाक, सोशल मीडिया पर क्यों हो रहे पाकिस्तानी एक्ट्रेस नूर बुखारी के चर्चे-PICS

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर # XiJinping हैशटैग पर हजारों की संख्या में ट्वीट किए जा रहे हैं. चीन के ही कुछ सोशल मीडिया यूजर्स की ओर से दावा किया गया है कि जिनपिंग को हाउस अरेस्ट में रखा गया है. इसके अलावा ये भी दावा किया जा रहा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने शी जिनपिंग को राष्ट्रपति के पद से हटा दिया है और सत्ता अपने हाथ में ले ली है. कहा जा रहा है कि अब चीन के राष्ट्रपति ली कियाओमिंग चीन के नए राष्ट्रपति बन गए हैं. Also Read - Viral Video: चलती ट्रेन में चढ़ रहा था युवक, फिसल कर प्लेटफॉर्म से नीचे गिरा, फिर...

I am talking about this issue now: Is #XiJinping Under Arrest After #Military #Coup ? Three Senior #AntiXi Officials Sentenced to Death https://t.co/IHVGOxrSvf https://t.co/TYUrZYLoIT

Also Read - गूगल ड्राइव में न्यूड तस्वीरें देख किया ब्रेकअप, स्केच आर्टिस्ट ने वायरल दिए वही फ़ोटोज, अरेस्ट

बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने किया ट्वीट

बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ट्वीट किया है जिसके बाद भारत में भी ये सवाल तेजी से उठ रहा है. हालांकि उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा है कि इस अफवाह की जांच की जानी चाहिए कि शी जिनपिंग बीजिंग में नजरबंद हैं.

New rumour to be checked out: Is Xi jingping under house arrest in Beijing ? When Xi was in Samarkand recently, the leaders of the Chinese Communist Party were supposed to have removed Xi from the Party’s in-charge of Army. Then House arrest followed. So goes the rumour.

— Subramanian Swamy (@Swamy39) September 24, 2022