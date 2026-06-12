भारत के दुश्मन देश ने गोले में भी लगा दी चिप, ढूंढ-ढूंढकर गिरेगा टारगेट पर

China Rail Gun Projectile: चीन ने रेल गन के अंदर स्मार्ट गोला लगाया है, जो बिजली की ताकत से फायर होता है.

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चिप गोल को टारगेट तक पहुंचने में मदद करेगा. (photo credit AI, for representation only)

China Rail Gun Projectile: चीन ने अपने एक नए हथियार की फायरिंग का टेस्ट किया है. यह हथियार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन का एक गोला यानी शेल है. इस गोले में चीन के वैज्ञानिकों ने एक चिप लगा दी है कि यह एक गाइडेड चिप है, जो हमले के वक्त गोले को गाइड करेगा.



क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन

चीन और जापान जैसे देश इस तकनीक पर काम कर रहे हैं. रेलगन बारूद नहीं, बल्कि बिजली की ताकत से गोला दागती है. गोले को इतनी गति मिलती है कि वह परंपरागत तोपों से कहीं अधिक दूरी और शक्ति के साथ टारगेट को तबाह करता है.

गोले के भीतर होता है जबरदस्त दबाव

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन के गोले में लगे गोले का सफल प्रयोग मायने रखता है क्योंकि जब शेल फायर होता है तो इसकी रफ्तार ध्वनि की गति से कई गुना तेज होती है. इस मेटल के खोल (शेल) पर पड़ने वाला दबाव इतना ज्यादा होता है कि जैसे किसी इंसान के शरीर के हर एक वर्ग इंच पर एक हाथी खड़ा हो. साथ ही इस गोले के रास्ते में एक अदृश्य और जबरदस्त चुंबकीय तूफान भी चल रहा होता है.

दशकों से जारी था प्रयोग

वैज्ञानिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन के अंदर मौजूद प्रोजेक्टाइल यानी गोले को बेहतर बनाने के लिए दशकों से प्रयोग कर रहे हैं. लेकिन, गन के अंदर और फायरिंग के वक्त पड़ने वाले दबाव के जरिए यह सब कुछ एक डरावने सपने जैसा था.



वैज्ञानिकों का सपना था कि रेल गन के शेल के अंदर एक गाइडेंस चिप लगाई जाए ताकि वह खुद ही दूर मौजूद लक्ष्य तक पहुंच सके.

बड़ी बातें

एक बड़ी और शक्तिशाली रेल गन के अंदर, गुरुत्वाकर्षण बल से 20,000 गुना ज़्यादा बल होता है

पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से 1,40,000 गुना ज्यादा मजबूत चुंबकीय पल्स इससे होकर गुजरती है

इस गोले में मौजूद चिप नाजुक सिलिकॉन से बनी होती है

क्या बोले शोधकर्ता

मई में ‘जर्नल ऑफ़ नॉर्थ यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना’ (NUC) में छपी एक रिपोर्ट ने दुनिया को बताया है कि फायरिंग टेस्ट में, चीन के एक स्मार्ट प्रोजेक्टाइल प्रोटोटाइप ने इन सारी चुनौतियों को पार कर लिया है. एनयूसी के एसोसिएट प्रोफेसर गे शुआंगचाओ की अगुवाई वाली टीम ने लिखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन के प्रयोग से यह साबित हो गया है कि यह चिप बेहद कठिन माहौल में भी सुरक्षित रह सकता है.