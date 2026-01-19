Hindi World Hindi

China S Birth Count Plummeted Record Low In 2025 Falling By 10 Million From Its 2016 Peak

चीन में एक साल में पैदा हुए 17 फीसदी कम बच्चे, इतनी कम हो गई आबादी, हर आंकड़ा हैरान कर रहा

China Birth Count: चीन की आबादी लगातार चौथे साल घट रही है.

China Birth Count: चीन जन्म दर अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है. चीन में पिछले एक साल में 17 फीसदी कम बच्चों ने जन्म लिया है. इससे पड़ोसी देश की आबादी भी तेजी से घट रही है. आइये जानते हैं कि चीन में ऐसा क्यों हो रहा है.

79 लाख बच्चों ने लिया जन्म

साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट के मुताबिक सोमवार को नेशनल ब्यूरो ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी डेटा के अनुसार, 2025 में केवल 7.92 मिलियन (79 लाख) बच्चे पैदा हुए, जो 2024 में 9.54 मिलियन (94 लाख) से 17 प्रतिशत कम है. यह 1949 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से जन्म का सबसे कम आंकड़ा था.

2016 में था जन्मदर का पीक



पिछले साल चीन में जन्म दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई, जो 2016 के पीक से लगभग 10 मिलियन (एक करोड) कम हो गई. एक दशक से भी कम समय में कुल संख्या आधे से ज़्यादा कम हो गई.

चीन की आबादी भी घटी

ब्यूरो ने कहा कि चीन की कुल आबादी भी 2025 में 3.39 मिलियन घटकर 1.4049 बिलियन हो गई, जो एक साल पहले 1.4083 बिलियन थी. यह 1959 से 1961 तक चीन के भयानक अकाल के अलावा, रिकॉर्ड पर सबसे ज़्यादा सालाना आबादी में गिरावट है.

इस बीच, पिछले साल लगभग 11.31 मिलियन लोगों की मौत हुई जो पिछले पांच दशकों में सबसे ज़्यादा थी. विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि बढ़ती गिरावट को रोकने के लिए स्ट्रक्चरल सुधार जरूरी है.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ



इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट में चीन की प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट सू यू ने कहा, गिरावट की रफ़्तार चौंकाने वाली है, खासकर बड़े झटकों की गैर-मौजूदगी में. युवाओं में शादी करने में हिचकिचाहट, साथ ही बढ़ते आर्थिक दबाव – खासकर महिलाओं के लिए नौकरी छोड़ने की अनुमानित लागत में बढ़ोतरी जन्म रोकने वाले बड़े कारण थे.

हालांकि पिछले एक साल में, चीन ने बच्चों के पालन-पोषण का खर्च कम करने और उन दबावों को कम करने के मकसद से कई फैमिली-सपोर्ट पॉलिसी लागू करके अपनी गिरती जन्म दर को ठीक करने की कोशिशों में तेजी लाई है.