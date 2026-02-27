  • Hindi
चीन की सेना में हाहाकार, शी जिनपिंग ने निकाल दिए 5 जनरल समेत 9 बड़े सैन्य अधिकारी, क्यों?

China Military: चीन की सेना में ऐसे बदलाव जांच या योग्यता खत्म करने से जुड़े होते हैं. इससे पहले चीन में दो हाईप्रोफाइल जनरल हटाए गए हैं.

February 27, 2026
China Military: चीन की सर्वोच्च विधायिका ने सेना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नौ सैन्य अधिकारियों को अपनी डेप्युटी की लिस्टसे बाहर कर दिया है. अगले हफ्ते बीजिंग में होने वाली सबसे बड़ी सालाना राजनीतिक बैठक से पहले ये कार्रवाई की गई है.

सरकारी न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (NPC) ने गुरुवार को पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) और पीपल्स आर्म्ड पुलिस डेलीगेशन के डेप्युटी की लिस्ट अपडेट की, जिससे कुल संख्या 243 हो गई.

किन अधिकारियों पर हुआ एक्शन

साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक हटाए गए डेप्युटी में पांच फुल जनरल, एक लेफ्टिनेंट जनरल और तीन मेजर जनरल शामिल हैं.पांच जनरल इन्फॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स के पॉलिटिकल कमिश्नर ली वेई, ग्राउंड फोर्स कमांडर ली कियाओमिंग, पूर्व नेवी कमांडर शेन जिनलोंग, पूर्व नेवी पॉलिटिकल कमिश्नर किन शेंगज़ियांग और पूर्व एयर फोर्स पॉलिटिकल कमिश्नर यू झोंगफू हैं.

क्यों हुई यह कार्रवाई

अधिकारियों ने हटाने के लिए कोई सफाई नहीं दी, लेकिन ऐसे बदलाव अक्सर स्टेटस में बदलाव, जांच या क्वालिफिकेशन खत्म करने से जुड़े होते हैं.

पीएलए के भीतर क्या हो रहा

यह हाल ही में टॉप मिलिट्री लीडर्स से जुड़े हाई-प्रोफाइल मामलों के बाद हुआ है, जिसमें टॉप जनरल झांग यूशिया और लियू झेनली की जांच की घोषणाएं शामिल हैं, जो PLA के अंदर लगातार भ्रष्टाचार विरोधी और अनुशासनात्मक कोशिशों को दिखाता है.

कब है बीजिंग में बैठक

बीजिंग “दो सेशन” के लिए तैयारी कर रहा है. इसमें चीन की दो मुख्य पॉलिटिकल बॉडीज NPC और चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस की नेशनल कमेटी की सालाना लेजिस्लेटिव मीटिंग हैं.

4 मार्च को बीजिंग में शुरू होने वाली बैठक के दौरान, देश की नीतियों के बारे में बताया जाएगा. इसमें सैना, अर्थव्यवस्था व्यापार और डिप्लोमेसी से जुड़ी नीतियां शामिल हैं.

एक दिन पहले ही चीन की सेना पर लंदन स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटजिक स्टडीज ने एक रिपोर्ट जारी की है. इसमें कहा गया है कि चीन की सेना में चल रही भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई का सैनिकों और सैन्य कमान व्यवस्था में काफी असर पड़ रहा है. इससे चीन की सेना की लड़ने की ताकत और भविष्य की तैयारियां भी प्रभावित हो सकती हैं.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

