By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
चीन की नई साजिश? क्या जमीन के नीचे बनाएगा 'ग्रेट वॉल ऑफ डिफेंस'?
China Conspiracy: एनर्जी एक्सपर्ट्स ने कहा है कि चीन को अपने पश्चिमी इलाके में एक अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाना चाहिए.
China Conspiracy: चीन को अपने पश्चिमी इलाके में एक अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाना चाहिए. बीजिंग के विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है. उनका कहना है कि इससे जरूरी एनर्जी और डिफेंस फैसिलिटीज की सुरक्षा हो सकेगी. राष्ट्रीय सुरक्षा और संकट से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी.
किसने दिया सुझाव
साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना (PowerChina) के चीफ टेक्निकल एक्सपर्ट झांग शिशु ने ये सलाह दी है. यह बीजिंग की सरकारी एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है. फरवरी में पब्लिश हुआ यह आर्टिकल, झांग की लीडरशिप में पावरचाइना के इंजीनियरों की एक टीम ने लिखा था.
कहां होना चाहिए ये निर्माण
सुझाव दिया गया है कि तिब्बत और शिनजियांग के बॉर्डर इलाकों में अंडरग्राउंड डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए.
हथियार ईरान का, तकनीक उसके दोस्त की, साइप्रस में गिरे ड्रोन को देख उड़े अमेरिका-इजरायल और ब्रिटेन के होश
चीन को कैसे होगा फायदा
जरूरी फैसिलिटीज धरती की सतह के नीचे सुरक्षित रहेगी और उनकी डिटेक्ट होने की आशंका भी कम होगी. आर्टिकल में कहा गया है,बड़े नेशनल प्रोजेक्ट्स को जरूरी सुविधाओं को जमीन के नीचे शिफ्ट करने को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि उन्हें संभावित हमलों से बचाया जा सके और वे कम दिखाई दें.
कहा गया है कि रीजनल शहरों और खास एनर्जी रूट्स के साथ छोटी स्टोरेज फैसिलिटी बनाई जानी चाहिए, ताकि सेंट्रल हब, रीजनल सेंटर और बॉर्डर फैसिलिटी को जोड़ने वाला एक “टियर्ड नेटवर्क” बनाया जा सके.
क्या-क्या होना चाहिए अंडरग्राउंड
बुलेटिन ऑफ़ द चाइनीज़ एकेडमी ऑफ़ साइंसेज़ के लिए एक आर्टिकल में, झांग ने कहा कि स्ट्रेटेजिक जगहें – जैसे कि साउथ-वेस्टर्न हाइड्रोपावर हब और नॉर्थ-वेस्टर्न तेल और गैस फील्ड – तेल, नेचुरल गैस और रेयर मेटल्स को स्टोर करने के लिए अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ के लिए आइडियल हैं.
रिपोर्ट के बड़ी बातें
- स्ट्रेटेजिक सुरंगें बनाने से नेशनल डिफेंस और बॉर्डर सिक्योरिटी काफी मजबूत होगी
- यह कदम बीजिंग के लिए अमेरिका के साथ बढ़ती दुश्मनी के बीच बहुत ज़रूरी माना जा रहा है.
- -पश्चिमी इलाके का बॉर्डर लंबा है और जियोपॉलिटिकल माहौल भी मुश्किल है
भारत पर असर कैसे
चीन के विशेषज्ञों ने जिन इलाकों में अंडरग्राउंड नेटवर्क के निमार्ण का सुझाव दिया है, वे भारत की सीमा के करीब हैं. ऐसे में ये निर्माण भारत के लिए भी सैन्य चुनौतियां प्रस्तुत कर सकते हैं. ये भंडार चीन को लंबे समय तक युद्ध की ताकत देंगे. साथ ही भारत इन्हें निशाने पर नहीं ले पाएगा. अगर चीन यहां मिसाइल साइलो भी बना लेता है तो स्थिति ज्यादा विकट हो जाएगी.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें