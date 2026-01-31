By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
लाफिंग बुद्धा के बाद अब उदास चेहरे वाले हॉर्स की रिकॉर्ड तोड़ मांग, जानें चीन के घर-घर में क्यों हो रही इसकी डिमांड
China Viral horse toy: चीनी राशि चक्र (Zodiac) के अनुसार आने वाला समय घोड़े का वर्ष है. 20 सेमी लंबे इस लाल रंग के उदास रंग के घोड़े वाले टॉय पर सुनहरे अक्षरों में Money comes quickly लिखा है, जो समृद्धि का संकेत है. आइये जानते हैं कि उदास चेहरे वाला हॉर्स लोगों के बीच कैसे फेमस हुआ...
China sad face horse toy: चीन में एक सिलाई की गलती से बना उदास चेहरा वाला घोड़ा युवाओं के बीच वर्क-लाइफ स्ट्रेस का प्रतीक बनकर वायरल हो चुका है. यह खिलौना कामकाजी लोगों की मानसिक स्थिति और कॉर्पोरेट स्लेवरी के दर्द को बयां कर रहा है. कुछ लोग इसे चीनी राशि चक्र (Zodiac)से जोड़कर देख रहे हैं.
कैसे शुरू हुआ ये वायरल ट्रेंड?
यह ट्रेंड किसी सोची-समझी मार्केटिंग का हिस्सा नहीं, बल्कि एक सिलाई की खामी (Sewing error) का नतीजा है. चीन के यीवू शहर में हैप्पी सिस्टर नामक दुकान की मालिक झांग हुओकिंग ने बताया कि एक कारीगर ने गलती से घोड़े की मुस्कान को उल्टा (Upside down) सिल दिया था. शुरुआत में झांग को लगा कि उन्हें रिफंड देना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही इस रोते हुए घोड़े की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, यह रातों-रात आउट ऑफ स्टॉक हो गया.
चीन के घर-घर में क्यों हो रही इसकी डिमांड?
चीनी राशि चक्र (Zodiac) के अनुसार आने वाला समय घोड़े का वर्ष है, इसलिए लोग इसे लकी मान रहे हैं. 20 सेमी लंबे इस लाल रंग के घोड़े पर सुनहरे अक्षरों में Money comes quickly लिखा है, जो समृद्धि का संकेत है. चीनी के एक नागरिक तुआन तुआन मामी का कहना है कि यह खिलौना उनके ऑफिस की शिकायतों को खुद में समेट लेता है. जाते-जाते बता दें कि उदास/रोता हुआ घोड़ा कीमत लगभग 25 युआन (300 रुपये के करीब) है. इस हार्स टॉय का रंग लाल और सुनहरा (सौभाग्य का प्रतीक) है.
उदास चेहरे वाला घोड़ा किस बात का प्रतीक है?
यह घोड़ा आज के युवाओं के लिए इमोशनल वैल्यू और कॉर्पोरेट रियलिटी का प्रतीक बन गया है. युवा इसे अपनी थकान और ऑफिस के तनाव से जोड़कर देख रहे हैं. सोशल मीडिया पर जोक्स चल रहे हैं कि काम के दौरान आप इस उदास घोड़े जैसे दिखते हैं और काम के बाद लाफिंग बुद्धा जैसे. लोग इसे एक ऐसे साथी के रूप में देख रहे हैं जो उनके काम के बोझ और दर्द को समझता है.
