China, Afghanistan, Taliban, Pakistan: अफगानिस्‍तान में अमेरिका समेत नाटो देशों की सेनाओं की वापसी होते ही जिस तरह से अफगानिस्‍तान में आतंकी संगठन ने हैरत अंगेज तरीके दोबारा देश पर कब्‍जा कर लिया है, उसी तरह से जब दुनिया के देश आतंकी संगठन की तालिबान (Taliban) की नई सरकार को मान्‍यता तक देने के को तैयार नहीं है, तब कम्‍युनिस्‍ट देश चीन ने कट्टरपंथी मुस्लिम आतंकी संगठन तालिबान के साथ गलबहियां करने के लिए अपनी मंशा खुले तौर पर जता दी है. न्‍यूज एजेंसी एएएफ ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि चीन का कहना कि वह अफगानिस्‍तान के तालिबान के साथ 'फ्रेंडली रिलेशन' विकसित करने के लिए तैयार है.

वहीं, पाकिस्‍तान ने अफगानिस्‍तान में अपनी सकारात्‍मक भूमिका निभाने की बात कही है. काबुल में तालिबान द्वारा सत्ता पर कब्जा करने और राष्ट्रपति अशरफ गनी के युद्धग्रस्त देश छोड़ने के एक दिन बाद अफगानिस्तान में उभरती स्थिति पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में सोमवार को पाकिस्तान की सुरक्षा समिति की बैठक होने जा रही है.

अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अफगानिस्तान के संपर्क में रहना चाहिए: पाक विदेश मंत्री

वहीं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सोमवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अफगानिस्तान के संपर्क में रहना चाहिए. इसके साथ ही पाकिस्‍तानी विदेश मंत्री जोर दिया कि युद्धग्रस्त पड़ोसी देश में राजनीतिक समाधान लाने के प्रयास में पाकिस्तान अपना सहयोग जारी रखेगा. ताजा घटनाक्रम को लेकर कई पाकिस्‍तानी नेता अफगानिस्‍तान में तालिबान से बातचीत के लिए पहुंच चुके हैं, ताकि आगामी रणनीति पर काम किया जा सके.

China says willing to develop ‘friendly relations’ with Afghanistan’s Taliban: AFP News Agency

