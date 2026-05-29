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जमीन के नीचे चीन बना रहा 'सीक्रेट शहर', ड्रैगन के प्लान से दुनिया की बढ़ी टेंशन, भारत को कितना खतरा?

चीन रेगिस्तान में एक अंडरग्राउंड शहर और मिसाइल नेटवर्क तैयार कर रहा है. सैटेलाइट तस्वीरों से सामने आए इस खुलासे ने अमेरिका समेत दुनिया की चिंता बढ़ा दी है.

Written by: Gargi Santosh
Published: May 29, 2026, 5:21 PM IST
जमीन के नीचे चीन बना रहा 'सीक्रेट शहर', ड्रैगन के प्लान से दुनिया की बढ़ी टेंशन, भारत को कितना खतरा?
चीन को डर है कि किसी बड़े विवाद की स्थिति में अमेरिका सैन्य हमला कर सकता है. (Photo from AI)

भारत का पड़ोसी देश – चीन अपने रेगिस्तानी इलाकों में एक सैन्य शहर बसाने की तैयार कर रहा है. सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि पूर्वी शिनजियांग क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लॉन्च पैड, बंकर, सड़कें और कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाए जा रहे हैं. सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ सामान्य सैन्य निर्माण नहीं, बल्कि चीन की परमाणु ताकत को और मजबूत करने की तैयारी है. आज तक ने अपनी में बताया कि चीन ऐसे सिस्टम बना रहा है, जिससे अगर भविष्य में उस पर परमाणु हमला भी हो जाए, तब भी वह जवाबी हमला करने में सक्षम रहे. इन सबसे दुनिया भर की निगाहें अब चीन पर टिकी हुई हैं.

रेगिस्तान में क्या बना रहा है चीन?

सैटेलाइट तस्वीरों में दो बड़े अष्टकोण यानी Octagon आकार के सैन्य परिसर दिखाई दिए हैं. इन्हें उत्तरी और दक्षिणी अष्टकोण कहा जा रहा है, इनके आसपास सैकड़ों कंक्रीट लॉन्च पैड बनाए गए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इनका इस्तेमाल मोबाइल मिसाइल लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरणों के लिए हो सकता है.

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इसके अलावा, सैनिकों के रहने की व्यवस्था, बड़े वाहनों के लिए शेड, हथियारों के स्टोरेज बंकर और कमांड सेंटर भी बनाए जा रहे हैं. इतना ही नहीं, इलाके में रेलवे लाइन, सड़कें, एयरफील्ड और ईंधन भंडारण की सुविधाएं भी तेजी से तैयार की जा रही हैं. हाल के महीनों में वहां बड़े सैन्य वाहनों की आवाजाही और अभ्यास भी देखे गए हैं.

चीन ने सेकंड स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाया

चीन की परमाणु नीति ‘नो फर्स्ट यूज’ पर आधारित है. इसका मतलब है कि चीन पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर उस पर हमला होता है तो वह जवाब जरूर देगा. इसी जवाबी क्षमता को और मजबूत करने के लिए चीन यह विशाल नेटवर्क तैयार कर रहा है. अगर भविष्य में कोई देश चीन के मिसाइल साइलो को नष्ट करने की कोशिश करे, तब भी मोबाइल लॉन्चर और भूमिगत बंकरों की मदद से चीन पलटवार कर सकेगा. विशेषज्ञों के मुताबिक, यह पूरा सिस्टम चीन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और उसकी परमाणु ताकत को बचाए रखने के मकसद से बनाया जा रहा है.

अमेरिका-चीन के बीच बढ़ता तनाव

दरअसल, अमेरिका और चीन के बीच ताइवान मुद्दे को लेकर लगातार तनाव बढ़ रहा है. चीन को डर है कि किसी बड़े विवाद की स्थिति में अमेरिका सैन्य हमला कर सकता है. इसी वजह से चीन तेजी से अपनी परमाणु क्षमता बढ़ाने में जुटा है. अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन 2030 तक करीब 1000 परमाणु वॉरहेड तैयार कर सकता है. चीन अब सिर्फ साइलो बेस्ड मिसाइलों पर नहीं, बल्कि मोबाइल लॉन्चर और पनडुब्बियों से दागी जाने वाली मिसाइलों पर भी जोर दे रहा है, ताकि उसकी परमाणु शक्ति हर परिस्थिति में सुरक्षित रहे.

चीन के प्लान से भारत को हो सकता है खतरा

विशेषज्ञों ने बताया कि चीन का यह प्लान अमेरिका ही नहीं, बल्कि भारत के लिए भी चिंता का विषय है. भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पहले से जारी है और दोनों देशों के रिश्तों में तनाव रहता है. ऐसे में चीन की तेजी से बढ़ती परमाणु क्षमता भारत की रणनीतिक सुरक्षा के लिए बड़ा संकेत मानी जा रही है. भारत ने भी अग्नि-5 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित की हैं. लेकिन चीन जिस रफ्तार से अपना सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, वह दुनिया के कई देशों की चिंता बढ़ा रही है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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