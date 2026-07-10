समंदर के बीचों-बीच बिछाया जाल, यूं पकड़ लिया स्पेस से गिरता रॉकेट, भारत के इस पड़ोसी देश ने किया कारनामा

चीन ने अपने लॉन्ग मार्च-10B रॉकेट के बूस्टर को पहली बार समुद्र में लगे विशाल नेट से रिकवर किया. लूनर मिशन की तैयारी में इसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: July 10, 2026, 8:29 PM IST
समंदर के बीचों-बीच बिछाया जाल, यूं पकड़ लिया स्पेस से गिरता रॉकेट, भारत के इस पड़ोसी देश ने किया कारनामा

चीन ने स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है. चीन ने पहली बार अंतरिक्ष से लौट रहे एक ऑर्बिटल रॉकेट के पहले फेज (बूस्टर) को समंदर में लगे विशाल जाल (Net Recovery System) की मदद से रिकवर किया है. चीन का कहना है कि यह दुनिया का पहला सफल नेट-बेस्ड रॉकेट रिकवरी सिस्टम है. शंघाई टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार (10 जुलाई 2026) को चीन के हैनान कमर्शियल स्पेस लॉन्च साइट से लॉन्ग मार्च-10B (Long March-10B) रॉकेट की सफल लॉन्चिंग हुई. इसके करीब 6 मिनट बाद रॉकेट का पहला फेज अलग हो गया. ये नियंत्रित तरीके से वापस पृथ्वी की ओर लौटा. इस दौरान बूस्टर समंदर में मौजूद एक स्पेशल फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचा. फिर इसे नेट के जरिए रिकवर कर लिया गया.

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SpaceX से कैसे अलग है चीन का तरीका?

अब तक SpaceX अपने फाल्कन-9 रॉकेट के बूस्टर को समुद्र में मौजूद ड्रोन शिप पर सीधा वर्टिकल लैंड कराता है. चीन ने SpaceX से अलग रास्ता चुना है. चीन ने बूस्टर के नीचे लैंडिंग लेग्स नहीं लगाए थे.उसकी जगह रॉकेट में स्पेशल हुक लगाए गए.समंदर में मौजूद प्लेटफॉर्म पर विशाल नेट लगाया गया.नीचे आते समय बूस्टर इन हुक की मदद से नेट में फंस गया और सुरक्षित रिकवर कर लिया गया. एक्सपर्ट का मानना है कि इससे रॉकेट का वजन कम किया जा सकता है. इसके बाद ये रॉकेट ज्यादा पेलोड लेकर स्पेस में जा सकेगा.

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क्यों है यह इतनी बड़ी उपलब्धि?

रॉकेट लॉन्च की सबसे महंगी चीज उसका पहला फेज यानी बूस्टर होता है. अगर उसे सुरक्षित वापस लाकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सके, तो लॉन्च की लागत काफी घट जाती है.इसी वजह से दुनिया की प्रमुख स्पेस एजेंसियां और प्राइवेट स्पेस कंपनियां रीयूजेबल रॉकेट टेक्नीक पर तेजी से काम कर रही हैं. चीन की यह सफलता उसे इस दिशा में बड़ी बढ़त दे सकती है.

लूनर मिशन में कैसे मिलेगी मदद?

लॉन्ग मार्च-10B रॉकेट चीन के भविष्य के ह्यूमन स्पेस मिशन और लूनर मिशन के लिए डेवलप किया जा रहा है. इस टेक्नीक के सफल होने से चीन को 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने की अपनी योजना को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.

अमेरिका को चुनौती?

SpaceX ने 2015 में पहली बार ऑर्बिटल रॉकेट के बूस्टर की सफल लैंडिंग कर इतिहास रचा था. अब चीन ने अलग तकनीक अपनाकर यह दिखाने की कोशिश की है कि वह भी रीयूजेबल रॉकेट सिस्टम में तेजी से आगे बढ़ रहा है. इस क्षेत्र में SpaceX अभी भी सबसे आगे माना जाता है, लेकिन चीन की यह उपलब्धि ग्लोबल स्पेस रेस को और तेज कर सकती है.

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स्पेस में चीन का इतिहास

  • चीन ने 1992 में अपने स्पेस मिशन की शुरुआत की.’प्रोजेक्ट 921′ लॉन्च किया गया. इसका लक्ष्य अपने दम पर मानव को अंतरिक्ष में भेजना था.
  • 2003 में स्पेस पर पहला चीनी अंतरिक्ष यात्री गया. यांग लिवेई (Yang Liwei) शेनझोउ-5 (Shenzhou-5) मिशन के जरिए अंतरिक्ष में गए.
  • 2005 में कई अंतरिक्ष यात्रियों का मिशन शेनझोउ-6 शुरू हुआ.इसके तहत पहली बार दो अंतरिक्ष यात्रियों को पांच दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया.
  • 2008 में पहली स्पेसवॉक हुई. शेनझोउ-7 मिशन के दौरान चीन ने पहली बार सफल स्पेसवॉक (EVA) कर इतिहास रचा.
  • 2011 में चीन ने पहला स्पेस लैब Tiangong-1 खोला.यहां डॉकिंग और लंबे समय तक रहने की तकनीक का परीक्षण किया गया.
  • 2021 में चीन ने Tiangong Space Station का निर्माण शुरू किया. 2022 तक इसका मुख्य निर्माण पूरा हो गया और अब यहां नियमित मानव मिशन भेजे जा रहे हैं.
  • अब तक चीन 15 से ज्यादा Shenzhou मानवयुक्त मिशन लॉन्च कर चुका है.
  • 2030 तक चीन ने चांद पर इंसान भेजने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए Long March-10 रॉकेट और नए क्रू स्पेसक्राफ्ट पर काम चल रहा है.
  • इसके साथ ही चीन अब अपने पहले गैर-पेशेवर (नागरिक) अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष भेजने की तैयारी कर रहा है.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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