समंदर के बीचों-बीच बिछाया जाल, यूं पकड़ लिया स्पेस से गिरता रॉकेट, भारत के इस पड़ोसी देश ने किया कारनामा

चीन ने स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है. चीन ने पहली बार अंतरिक्ष से लौट रहे एक ऑर्बिटल रॉकेट के पहले फेज (बूस्टर) को समंदर में लगे विशाल जाल (Net Recovery System) की मदद से रिकवर किया है. चीन का कहना है कि यह दुनिया का पहला सफल नेट-बेस्ड रॉकेट रिकवरी सिस्टम है. शंघाई टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार (10 जुलाई 2026) को चीन के हैनान कमर्शियल स्पेस लॉन्च साइट से लॉन्ग मार्च-10B (Long March-10B) रॉकेट की सफल लॉन्चिंग हुई. इसके करीब 6 मिनट बाद रॉकेट का पहला फेज अलग हो गया. ये नियंत्रित तरीके से वापस पृथ्वी की ओर लौटा. इस दौरान बूस्टर समंदर में मौजूद एक स्पेशल फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचा. फिर इसे नेट के जरिए रिकवर कर लिया गया.
For the first time, China has successfully landed an orbital reusable booster at sea. pic.twitter.com/GCmAuu9a2j
— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 10, 2026
अब तक SpaceX अपने फाल्कन-9 रॉकेट के बूस्टर को समुद्र में मौजूद ड्रोन शिप पर सीधा वर्टिकल लैंड कराता है. चीन ने SpaceX से अलग रास्ता चुना है. चीन ने बूस्टर के नीचे लैंडिंग लेग्स नहीं लगाए थे.उसकी जगह रॉकेट में स्पेशल हुक लगाए गए.समंदर में मौजूद प्लेटफॉर्म पर विशाल नेट लगाया गया.नीचे आते समय बूस्टर इन हुक की मदद से नेट में फंस गया और सुरक्षित रिकवर कर लिया गया. एक्सपर्ट का मानना है कि इससे रॉकेट का वजन कम किया जा सकता है. इसके बाद ये रॉकेट ज्यादा पेलोड लेकर स्पेस में जा सकेगा.
सौरमंडल में कभी थे दो और ग्रह, फिर हो गए गायब; रहस्य सुलझाने में जुटे वैज्ञानिक
रॉकेट लॉन्च की सबसे महंगी चीज उसका पहला फेज यानी बूस्टर होता है. अगर उसे सुरक्षित वापस लाकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सके, तो लॉन्च की लागत काफी घट जाती है.इसी वजह से दुनिया की प्रमुख स्पेस एजेंसियां और प्राइवेट स्पेस कंपनियां रीयूजेबल रॉकेट टेक्नीक पर तेजी से काम कर रही हैं. चीन की यह सफलता उसे इस दिशा में बड़ी बढ़त दे सकती है.
लॉन्ग मार्च-10B रॉकेट चीन के भविष्य के ह्यूमन स्पेस मिशन और लूनर मिशन के लिए डेवलप किया जा रहा है. इस टेक्नीक के सफल होने से चीन को 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने की अपनी योजना को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.
SpaceX ने 2015 में पहली बार ऑर्बिटल रॉकेट के बूस्टर की सफल लैंडिंग कर इतिहास रचा था. अब चीन ने अलग तकनीक अपनाकर यह दिखाने की कोशिश की है कि वह भी रीयूजेबल रॉकेट सिस्टम में तेजी से आगे बढ़ रहा है. इस क्षेत्र में SpaceX अभी भी सबसे आगे माना जाता है, लेकिन चीन की यह उपलब्धि ग्लोबल स्पेस रेस को और तेज कर सकती है.
लॉन्च होते ही रॉकेट क्यों हो जाता है टेढ़ा? सीधा स्पेस में क्यों नहीं जाता, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें