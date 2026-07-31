तैनात करेगा सबसे खतरनाक न्यूक्लियर मिसाइलें 'DF-5'! भारत का पड़ोसी दुश्मन बना रहा नए मिसाइल साइलो

Nuclear Missile Silos: चीन ने मान लिया है कि वह पिछले कुछ साल से ज्यादा मिसाइल साइलो यानी जमीन से मिसाइल लॉन्च करने के केंद्र बना रहा है. वह भी न्यूक्लियर मिसाइल साइलो. बीजिंग के सरकारी टीवी पर इस निर्माण कार्यक्रम पर एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी ब्रॉडकास्टर CCTV ने रॉकेट फ़ोर्स की इंजीनियरिंग यूनिट के अफसर कुई दाओहू (Cui Daohu) का इंटरव्यू दिया है.
इंटरव्यू में, दाओहू ने PLA ने मिसाइल ठिकाने बनाने में अपने योगदान के बारे में बताया. उन्होंने इन ठिकानों को चीन का “रणनीतिक ट्रंप कार्ड” कहा है. उन्होंने बताया कि काम का शेड्यूल बहुत टाइट था, लेकिन इसे समय पर पूरा कर लिया गया. उन्होंने ‘सिक्योरिंग विक्ट्री’ (जीत सुनिश्चित करना) नाम की डॉक्यूमेंट्री में कहा, “हम मिसाइलों के लिए घर बनाते हैं.
कुई ने यह नहीं बताया कि इसमें किस तरह की मिसाइल शामिल थी. इस विवरण से पता चलता है कि वे शायद दो-चरण वाली DF-5 सीरीज़ की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों (ICBMs) को लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किए गए साइलो बना रहे थे.
कुई ने कहा कि उनके बनाए मिसाइल ठिकाने हमलों को झेलने और जवाबी हमले में मदद करने में पूरी तरह सक्षम थे. कुई की बातें चीन की घोषित न्यूक्लियर पॉलिसी “नो फर्स्ट यूज़” और भरोसेमंद सेकंड-स्ट्राइक क्षमता हासिल करने की कोशिशों के अनुरूप हैं.
DF-5 सीरीज चीन की लिक्विड-फ्यूल वाली, साइलो से लॉन्च होने वाली ICBM है. DF-5C के बारे में कहा गया था कि इसकी “मार करने की क्षमता पूरी दुनिया को कवर करती है. इसे सितंबर में बीजिंग में विक्ट्री डे मिलिट्री परेड के दौरान पेश किया गया था. DF-5 मिसाइलें डोंगफेंग परिवार में सबसे बड़ी हैं और इन्हें साइलो से ही लॉन्च किया जा सकता है.
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