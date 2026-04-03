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समंदर में चीन की नई चालबाजी, ड्रैगन बना रहा अभेद्य किला! भारत के दोस्त खतरे में
South China Sea: निर्माण पूरा होने के बाद नया बेस चीन का विवादित जलक्षेत्रों में सबसे बड़ा सैन्य अड्डा बन सकता है.
South China Sea: चीन ने दक्षिण चीन सागर में सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए नया निर्माण कर रहा है. नई अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीजिंग एक विशाल रीफ (चट्टान) वाले द्वीप को सैन्य अड्डे में बदल रहा है. यह द्वीप इतना विशाल है कि बदलने के बाद यह चीन का सबसे बड़ा समुद्री सैन्य बेस बन सकता है.
वॉल स्ट्रीट जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक, साउथ चाइना सी में चीन ने इस तरह का द्वीप निर्माण का कदम लगभग एक दशक के बाद उठाया है. एंटेलोप रीफ पर चल रहे काम ने विश्लेषकों को चौंका दिया है. सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार, इस काम में एक हेलीपैड, भूरे रंग की छतों वाली इमारतें और एक नई तटरेखा शामिल है जो रनवे लगती है.
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कौन-सा है ये द्वीप
चीन का यह द्वीप एंटेलोप रीफ है. यहां रनवे, मिसाइल सुविधा केंद्र, निगरानी केंद्र बन सकता है. एंटेलोप रीफ, पैरासेल द्वीप समूह का हिस्सा है. पैरासेल द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर के उत्तरी भाग में स्थित द्वीपों का एक समूह है, जिस पर चीन का पूरी तरह से नियंत्रण है. हालांकि, वियतनाम और ताइवान भी इस पर अपना दावा करते हैं. सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि एंटेलोप रीफ पर अब तक लगभग 1,490 एकड़ जमीन को समुद्र से निकालकर बनाया गया है. यह पहले से ही स्प्रैटलीज में मौजूद मिस्चीफ रीफ के लगभग बराबर है. मिस्चीफ रीफ चीन की सबसे बड़ी चौकी है और इसका क्षेत्रफल लगभग 1,504 एकड़ है.
कैसे बढ़ेगी चीन की ताकत
- इस क्षेत्र में चीन की सैन्य मौजूदगी के लिए एक बैकअप का काम कर सकता है
- निर्माण से इस तर्क को मजबूती मिलती है कि यह इलाका चीन का हिस्सा है.
- एंटेलोप रीफ चीनी के जमीनी सीमा के काफी करीब है
- ताइवान को लेकर होने वाले किसी भी संघर्ष में अहम साबित होगा
क्या है दक्षिण चीन सागर विवाद
दक्षिण चीन सागर की स्थिति को लेकर चीन और इस क्षेत्र के अन्य देशों के बीच लंबे समय से विवाद रहा है. जापान, ताइवान और फिलीपींस इस समुद्री इलाके पर अपना दावा जताते हैं. ताइवान एक स्व-शासित द्वीप है जिस पर बीजिंग अपना दावा करता है. अमेरिका ने फिलीपींस जैसे अन्य देशों का समर्थन किया है ताकि वे चीन के दावों का विरोध कर सकें.
वियतनाम ने भी स्प्रैटली द्वीप समूह में अपना खुद का द्वीप-निर्माण अभियान शुरू कर दिया है, और नई जमीन तैयार करने के मामले में वह तेजी से चीन की बराबरी कर रहा है.
क्या कहते हैं विशेषज्ञ
वाशिंगटन स्थित ‘सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज’ के ‘एशिया मैरीटाइम ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव’ के उप-निदेशक हैरिसन प्रेटैट ने कहा, काफी लंबे समय बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि चीन ने बेहद बड़े और बेहद तेजी से द्वीप बनाने की अपनी क्षमता का इस्तेमाल फिर से शुरू किया है. यह वियतनाम और शायद दूसरों को यह दिखाने का एक जवाब हो सकता है कि चीन किसी से पीछे नहीं रहेगा.
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